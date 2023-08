Moeda de 5 CENTAVOS que vale R$3800. Dar para Acreditar?

Você já se perguntou se as moedas que você talvez nem dê importância podem valer uma “fortuna”? Neste artigo, exploraremos a incrível história de uma moeda rara de cinco centavos que pode te ajudar a ganhar uma boa “grana”.

O Fascínio das Moedas Raras

No universo dos colecionadores de moedas, algumas peças podem alcançar valores surpreendentes. Dependendo da raridade, condição e demanda do mercado, uma simples moeda pode valer centenas, milhares ou até milhões de reais.

Identificando Moedas Raras

O primeiro passo para descobrir se você possui uma moeda valiosa é aprender a identificar as características que podem aumentar seu valor. Isso inclui erros de fabricação, tiragens baixas, idade e condição da moeda.

A História da Moeda de 5 Centavos

A Moeda de 5 Centavos de 2015

Por exemplo, a moeda de 5 centavos fabricada em 2015 com uma particularidade: a ausência do nome “Tiradentes” ao lado do busto ou a duplicação deste nome. Essa pequena diferença pode fazer essa moeda valer até R$ 15.

A Moeda de 5 Centavos de 2012



Já uma moeda de cinco centavos produzida em 2012 com o nome “Brasil” gravado duas vezes pode valer até R$ 20.

A Moeda de 5 Centavos de 2007

Se você acha esses valores impressionantes, espere até ouvir sobre a moeda de cinco centavos de 2007. Essa moeda é considerada bifacial, pois possui o valor de “5 centavos” impresso em ambos os lados. Segundo o catálogo de moedas brasileiras, os colecionadores podem pagar até R$ 3.800 por ela.

Veja todos detalhes da moeda de 5 centavos de maior valor no vídeo abaixo:

Outras Moedas que Podem Valer Muito Dinheiro

Além da moeda de cinco centavos, existem outras moedas que podem valer uma fortuna. Por exemplo, uma moeda de 25 centavos ou uma moeda de 1 real que pode chegar a R$20mil

A Moeda Mais Valiosa do Brasil

A moeda mais valiosa do Brasil é conhecida como “Peça da Coroação”. Uma moeda de ouro de 6.400 réis feita em comemoração à coroação de D. Pedro I em 1822. Acredita-se que existam apenas 16 unidades das 64 fabricadas. Em 2014, uma dessas moedas foi vendida em um leilão nos Estados Unidos por US$ 500 mil, mais de 2,5 milhões de reais na cotação atual.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.