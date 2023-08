Moeda do Brics reduzirá vulnerabilidades. Entenda!

,

A criação de uma moeda do Brics é uma pauta amplamente defendida pelo presidente Lula. E durante pronunciamento em sessão plenária ampliada da cúpula do bloco, ele voltou a falar sobre essa pauta. Dessa vez, seu discurso se focou na redução de vulnerabilidades.

Para entender o pronunciamento do presidente Lula, preste atenção nas informações abaixo. Veja também como seu posicionamento impacta as relações entre os países do Brics.

A visão de Lula sobre a moeda do Brics

Durante seu pronunciamento, o presidente foi categórico ao afirmar o quanto a criação de uma moeda do Brics para o bloco de países é benéfica. Nesse sentido, Lula falou sobre a unificação monetária em transações comerciais e investimentos entre os seus membros.

Conforme ele, isso “aumenta nossas condições de pagamento e reduz nossas vulnerabilidades”. Complementando sua linha de raciocínio, o presidente também criticou os atuais modelos de financiamento globais. Segundo suas observações, eles são prejudiciais para os países em desenvolvimento, sobretudo pelos juros ancorados no dólar. Como solução para esse problema, Lula falou sobre o NBC.

Com a moeda do Brics, o Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics pode oferecer opções de financiamento que se adeque as necessidades e países em desenvolvimento. Para Lula, é inaceitável que esses locais “sejam penalizados com juros até oito vezes mais altos que os cobrados pelos países ricos”.

O Brics, grupo de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi formado ainda no início da década passada. Desde então, mudanças governamentais e sociais nessas nações ocasionaram contribuíram para alterações na dinâmica de funcionamento do grupo.

No entanto, com a reeleição do presidente Lula em 2022, a integração entre os Brics parece ter sido retomada. Nesse sentido, vale lembrar que, atualmente, a ex-presidente Dilma Rousseff é quem comanda o NBC, novo banco do bloco.

Com base nessas considerações, a opinião de lula sobre uma moeda do Brics ganha ainda mais peso. Aliás, um dos argumentos do presidente nesse sentido é diminuir a dependência do bloco de países do dólar. Há décadas esse é o principal recurso de reserva global de valor.

Mas é claro que a criação de uma moeda do Brics divide opiniões. Embora Lula já tenha dito que isso não significaria negar o dólar, alguns especialistas tem suas dúvidas. Isso porque muitos acreditam que outro ativo beneficiaria principalmente a China.

Em termos de crescimento e desenvolvimento, esse é, de longe, o principal país do bloco. Dessa forma, tendo o Yuan, sua moeda interna ancorada em um ativo de negociação global, há uma possibilidade real de crescimento e desenvolvimento para a China.

Moeda do Brics: considerações finais

Seja como for, por enquanto ainda não há uma decisão sólida sobre a criação da moeda do Brics. O que se sabe é esta não é mais uma discussão distante, e já está em andamento. E caso seja aprovada, poderá redefinir a atual estrutura financeira global.

Afinal de contas, os países do Brics tem um importante protagonismo no cenário global. E se substituírem o dólar por outra moeda para transações comerciais e financeiras, podem abrir portas para novas possibilidades econômicas no planeta.