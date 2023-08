MOEDAS de 5 ou 50 centavos com LETRA A por R$1700

Se você tem moedas de 5 ou 50 centavos com letra A saiba que pode ganhar até R$ 1.700 por elas. É isso mesmo, a venda para colecionadores desses artigos raros pode fazer com que você ganhe um bom dinheiro.

As moedas de 5 ou 50 centavos que possuem a letra A foram produzidas na Holanda, pela empresa Royal Dutch Mint em 2019. Assim, ela foi contratada pela casa da moeda do Brasil para produzir esses dois exemplares.

Moedas de 5 ou 50 centavos com letra A

A moeda de 5 centavos de 2019 e que possui a letra A teve 47 milhões de exemplares produzidos. Então, para saber se a sua é uma dessas, veja se além do A ela possui a data marcada no verso. Inclusive, esse erro é bem comum e pode valer até R$ 15.

Mesmo se ela não tiver o defeito indicado ainda pode valer alguma coisa. Ou seja, R$ 2 MBC, R$ 3 soberba e R$ 6 flor de cunho. Portanto, fique atento a moedas de 5 ou 50 centavos com letra A.

Já a moeda de 50 centavos de 2019 e que possui a letra A teve 97 milhões de exemplares produzidos. Assim, também pode valer de R$ 2 a R$ 6, mas se tiver dois erros ela tem uma valorização e pode ser vendida por até R$ 1.700.

O primeiro é o verso horizontal para a esquerda e o segundo é o reverso invertido. Mas, ela também pode ser encontrada sem nenhum dos dois erros acima, apresentando apenas a letra A.

A moeda de 50 centavos com reverso horizontal pode valer até R$ 350, já a que está invertida pode render um lucro de R$ R$ 1.350, de acordo com alguns catálogos de colecionadores.

Onde vender suas moedas especiais?



Com a notícia que as moedas de 5 ou 50 centavos com letra A podem valer até R$ 1.700, muitas pessoas ficaram interessadas neste mercado. Aliás, na internet você consegue encontrar muitos sites e lojas especializadas no assunto.

Assim, entre as principais empresas que trabalham com essa atividade estão:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas de numismática;

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Amazon, eBay e Mercado Livre;

Casas de compras de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Quem tem interesse neste tipo de artigo sempre está em busca de moedas que possam completar suas coleções. Portanto, verifique eventos e ações voltadas apenas a esse público.

Moedas de 5 ou 50 centavos com letra A: dicas para vender as suas

Se tiver as moedas de 5 ou 50 centavos com letra A ou outros exemplares antigos e desejar vender, é importante conhecer algumas dicas. Dessa forma, garante que fará um bom negócio e receberá um valor justo por elas.

O primeiro passo é conhecer a história da moeda e entender porque ela é única. Por exemplo, neste caso, o fato de ser uma produção que não acontece mais e que apresenta alguns “erros” faz com que elas sejam ainda mais valorizadas.

No caso de moedas antigas, é importante oferecer o máximo de garantias que comprovem a sua autenticidade. Então, uma dica é buscar especialistas que possam fornecer um laudo para os interessados.

Garanta que tenha boas fotos e vídeos mostrando todos os detalhes da moeda, para fazer com que os clientes se encantem ainda mais pela sua oferta. Também não deixe de fazer uma pesquisa de preço para que faça a venda por um bom valor.

Quais as moedas mais buscadas pelos colecionadores?

Além das moedas de 5 ou 50 centavos com letra A há outros modelos que são muito buscados e que podem render bons lucros. Por exemplo, as moedas não circuladas, ou seja, não entraram em circulação.

As moedas com baixa emissão também estão no radar dos colecionadores, em especial, as que tiveram menos de um milhão de unidades emitidas. Outras são as moedas não limpas, que normalmente são feitas de metal e com o passar do tempo adquirem pátina.

Os colecionadores também estão sempre de olho nas moedas mais antigas, por exemplo, as do início do século XX. Além disso, as moedas comemorativas também ganham destaque, como as fabricadas para eventos esportivos, como as Olimpíadas.

Por fim, as moedas que têm algum erro de cunhagem, como as moedas de 5 ou 50 centavos com letra A, são bem vistas no mercado dos colecionadores, afinal, são exemplares únicos e especiais. Então, se tem alguma das citadas, procure pessoas interessadas nelas.