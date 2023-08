Mojo Muhtad com o coração partido pela morte de Bray Wyatt, ‘Ele era incrível em todos os sentidos’

TMZSports. com

Bray Wyatt está sendo lembrado como um lutador incrível e uma pessoa ainda melhor – amigo próximo do falecido WWE Superstar, Mojo Muhtadi diz que a comunidade perdeu um indivíduo verdadeiramente especial esta semana.

Mojo – que lutou ao lado de Bray (nome verdadeiro Rotunda de Windham ) na WWE há anos – abriu seu coração em uma emocionante homenagem no programa de TV “TMZ Sports” … elogiando o cara por ser o colega de trabalho mais profissional e atencioso.

“Bray era apenas um amigo muito próximo meu”, disse Mojo. “Alguém com quem viajei de cidade em cidade, de país em país durante anos na estrada, alguns dos melhores momentos de toda a minha carreira.”

“Você fala sobre o artista Bray Wyatt, e ele é absolutamente o artista mais criativo e original que conheci em toda a minha vida. As coisas que ele fez no ringue foram coisas que apenas Windham poderia ter feito. fiz isso. Ele foi simplesmente incrível em todos os sentidos. Mesmo Bray Wyatt simplesmente não se comparava a quem Windham Rotunda era como pessoa. “

Mojo – que começou no wrestling graças ao pai de Bray, Mike – disse que Bray era alguém que uniu todos os lutadores – nunca rebaixando ninguém e colocando os novatos sob sua proteção.

Na verdade, ele disse que muitos dos Superstars de hoje devem suas carreiras a Bray… já que ele compartilhou muito de seu conhecimento com o talento.

“Todo mundo não sabe realmente como lidar com isso, mas tem sido incrível ver apenas o apoio”, acrescentou. “Todos se aproximando, compartilhando ótimas histórias sobre Windham. Isso simplesmente aconteceu, todos estão sofrendo de maneiras únicas, mas nossos pensamentos e orações estão com sua esposa Jojo, os quatro filhos de Windham e este dói, este foi difícil, com certeza .”