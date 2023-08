Monte Bravo OFERECE EMPREGOS em SEIS ESTADOS

Saiba mais detalhes e não perca tempo, se inscreva!

A Monte Bravo, empresa de assessoria de investimentos que oferece soluções financeiras e patrimoniais, está na procura por novos funcionários para preencher o seu time. Desse modo, caso você esteja em busca de um novo emprego, vale a pena conferir a lista de vagas disponíveis:

Analista de Controles Internos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Expansão – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão e Performance – Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte JR – São Paulo – SP – Associado;

Assessor (a) de Investimentos – Belo Horizonte – MG – Associado;

Assessor (a) de Investimentos – Brasília – DF – Associado;

Assessor (a) de Investimentos – Campinas – SP – Associado;

Assessor (a) de Investimentos – Curitiba – PR – Associado;

Assessor (a) de Investimentos – Goiânia – GO – Associado;

Assessor (a) de Investimentos – Novo Hamburgo e Porto Alegre – RS – Associado;

Assessor Comercial – Belo Horizonte – BH – Associado;

Assessor Digital – Porto Alegre – RS – Associado;

Assessoria On Demand – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estágio em Gestão e Performance – São Paulo – SP – Estágio;

Investor – Goiânia – GO – Associado;

Investor – São Paulo – SP – Associado;

Recepcionista – São Paulo – SP- Efetivo;

Recepcionista – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

SDR – Porto Alegre – RS – Associado.

Mais sobre a Monte Bravo

Sobre a Monte Bravo, é interessante frisar que a empresa é resultado da união de profissionais com diferentes experiências no mercado financeiro, mas com um mesmo objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas através de uma assessoria de investimentos especializada e personalizada.

Seu time conta com pessoas que possuem um perfil colaborativo, afinal, nada é possível quando se trabalha sozinho. Além disso, ter atitude de dono e espírito vencedor são qualidades indispensáveis para conseguir alcançar o sonho grande.

Por fim, está presente em mais de 10 das principais cidades do Brasil, com um time composto por profissionais qualificados prontos para atender os clientes.

Como se candidatar?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

