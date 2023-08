Motorista, atenção! Nova multa do Detran está assustando, confira

Uma nova multa do Detran está assustando os motoristas do estado de São Paulo. Trata-se do licenciamento dos veículos, que está com o prazo bem curto.

Sendo assim, é importante estar atento para não precisar arcar com todas as consequências dessa nova multa do Detran.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações para que você, que mora em São Paulo, possa entender melhor esse assunto e evitar essa punição.

Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

Nova multa do Detran está assustando, confira

Conforme mencionado acima, uma nova multa do Detran está assustando os motoristas residentes do estado de São Paulo, é crucial estar ciente dessa importante informação.

De acordo com alguns dados que o Portal Exame forneceu, aqueles que não regularizarem a documentação de licenciamento de veículos em SP no prazo podem enfrentar uma infração de natureza gravíssima.

Dessa forma, é imprescindível estar ciente dos prazos e valores, a fim de evitar surpresas desagradáveis.

O que é o licenciamento?



Você também pode gostar:

O licenciamento de veículos é um procedimento obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores. Desse modo, é necessário realizar esse processo anualmente para garantir a regularização do veículo junto aos órgãos de trânsito.

Ademais, o licenciamento consiste na emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento que atesta a legalidade do veículo para circular nas vias públicas. Além disso, para obter o CRLV, é preciso pagar algumas taxas, como:

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

O Seguro Obrigatório (DPVAT) e;

A taxa de licenciamento, cujo valor varia de estado para estado.

Além do pagamento das taxas, é necessário verificar se o veículo está conforme as normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por fim, o licenciamento também é o momento para vistoriar o veículo, visando garantir que esteja em boas condições de uso.

Nova multa do Detran está assustando, confira os prazos para pagar o licenciamento em SP

Segundo a fonte citada, os proprietários de veículos de SP com placas finais 3 e 4 têm um prazo para ajustar o licenciamento anual obrigatório.

Sendo assim, se você se encaixa nessa categoria, é de extrema importância estar atento a essa data limite, a fim de evitar possíveis problemas futuros.

Ademais, o prazo é até o dia 31 de agosto.

Como fazer a regularização do licenciamento?

No entanto, uma excelente notícia para os condutores proprietários, é que eles poderão realizar o procedimento de regularização de forma totalmente digital, no conforto da sua residência, utilizando o sistema bancário. Isso significa não haver necessidade de deslocar-se até uma unidade de atendimento Detran-SP ou Poupatempo para obter o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e). Que é o documento obrigatório para a circulação do veículo.

Qual o valor da taxa?

Muitos motoristas têm dúvidas sobre o valor da taxa que se associa ao processo de licenciamento. Contudo, felizmente a taxa para o licenciamento é fixa, independentemente do tipo de veículo que você possui.

Dessa maneira, o valor é de R$155,23.

Essa uniformidade simplifica o planejamento financeiro e evita surpresas desagradáveis no momento do pagamento.

Nova multa do Detran: saiba o que acontece se não regularizar o licenciamento

Bem como já dito, não realizar a regularização do licenciamento no prazo pode resultar em implicações significativas. Isso porque além de estar sujeito a uma infração gravíssima, o motorista terá sete pontos adicionados à sua CNH.

Assim, o valor da multa é de R$293,47. Além disso, ainda pode haver a retenção do veículo.

Por isso, é fundamental cumprir o prazo e evitar a nova multa do Detran. Portanto, cautela no trânsito para evitar problemas indesejados.

Confira o passo a passo para realizar a regularização

Finalmente, para eliminar qualquer incerteza quanto à regularização do licenciamento anual, confira abaixo o passo a passo completo de como realizar a regularização do licenciamento:

Primeiramente, acesse a plataforma bancária digital de sua preferência; Localize a opção de pagamento de taxas e escolha “Licenciamento de Veículos”; Então, insira todos os dados necessários, incluindo o número do Renavam e a placa do veículo; Depois é só verificar minuciosamente todas as informações e confirmar o pagamento da taxa de R$155,23; Por fim, aguarde a confirmação do pagamento e o fornecimento do CRLV-e para download e impressão.

Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre a nova multa do Detran que está assustando e como regularizar o licenciamento do seu veículo, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!