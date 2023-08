Motorista, cuidado! Não dar preferência ao pedestre gera multa altíssima

Muitos não sabem, mas não dar preferência ao pedestre gera multa altíssima. Isso porque a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada entre motoristas e pedestres. No entanto, muitos motoristas negligenciam a importante regra de ceder a preferência ao pedestre, esquecendo que essa ação pode resultar em multas significativas.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre o fato de que não dar preferência ao pedestre gera multa altíssima.

Além disso, ainda vamos contar quais são as multas mais altas e comuns no trânsito, para que assim, você possa evitá-las.

Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nada importante sobre esse tema!

Não dar preferência ao pedestre gera multa altíssima: confira os detalhes

Conforme mencionado acima, os motoristas brasileiros devem redobrar sua atenção para com os pedestres. Isso ocorre porque, embora a segurança no trânsito seja uma responsabilidade compartilhada, os condutores têm a obrigação legal de ceder a preferência aos pedestres em determinadas situações.

Segundo a legislação de trânsito vigente, essa prática é fundamental para garantir a segurança de todos os envolvidos e para manter o fluxo harmonioso do tráfego.

Sendo assim, não dar preferência ao pedestre pode gerar multa altíssima e mais algumas punições para os condutores.

Quais as situações em que o motorista deve dar preferência ao pedestre?



Você também pode gostar:

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece claramente as circunstâncias em que os motoristas devem dar preferência ao pedestre.

Segundo as regras de trânsito, essas situações visam proteger a integridade dos pedestres e manter a ordem no trânsito. Algumas delas incluem:

1. Na sinalização semafórica e em travessias:

Primeiramente, vale ressaltar que em locais equipados com semáforos, tanto motoristas quanto pedestres devem obedecer às indicações luminosas correspondentes para coordenar a circulação.

Desse modo, segundo as leis do CTB, mesmo que o semáforo esteja verde para os veículos, se um pedestre já estiver atravessando a via, o motorista deve aguardar até que ele alcance com segurança o outro lado da rua.

2. Na faixa de pedestre

Além disso, o motorista deve sempre ceder a preferência aos pedestres nas faixas, mesmo em locais onde não haja semáforo. Esse gesto é ainda mais crucial quando se trata de pedestres com deficiência ou crianças.

Por isso o não cumprimento, gera consequências negativas aos condutores desavisados.

Confira algumas outras infrações que geram multas altíssimas:

No Brasil, é fundamental estar atento às multas de trânsito mais altas e comuns para evitar problemas futuros.

Assim sendo, confira abaixo algumas das infrações mais comuns e geram multas mais altas para os motoristas:

1. Excesso de velocidade

Uma das infrações mais recorrentes é o excesso de velocidade, que pode resultar em uma multa considerável e a perda de pontos na carteira de motorista.

Desse modo, para evitá-la, é necessário respeitar os limites de velocidade e estar atento às sinalizações de trânsito.

2. Uso do celular enquanto dirige

Além disso, outra infração comum é o uso incorreto do celular enquanto dirige, o que pode gerar multas e, principalmente, colocar em risco a vida do condutor e de terceiros.

Assim sendo, a melhor maneira de evitar essa infração é mantendo o celular longe do alcance, ou utilizando dispositivos de conectividade veicular, como o Bluetooth, que permitem o uso do celular sem que seja necessário segurá-lo.

3. Embriaguez ao volante, ultrapassagens perigosas, falta do uso do cinto de segurança e furar o sinal vermelho

Por fim, entre as multas mais altas estão também as que se relacionam à embriaguez ao volante, ultrapassagens perigosas, não uso de cinto de segurança e não respeitar o sinal vermelho.

Essas infrações não só geram multas elevadas, como também colocam em risco a vida dos motoristas e passageiros.

Qual o valor da multa por não dar preferência ao pedestre?

Bem como já dito, não cumprir a obrigação de dar preferência ao pedestre resulta em multas e penalidades.

Segundo o Artigo 214 do CTB, os valores das multas podem variar de R$195,23 a até R$293,47, com a adição de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista infrator.

Além disso, ainda existem algumas situações em que esses valores podem ser maiores ainda.

Agravantes nos valores das multas

Por fim, em casos específicos, as multas podem ser agravadas. Conforme o CTB, existem fatores multiplicadores que podem aumentar o valor da multa por infração gravíssima em até 20 vezes.

Isso reforça a importância de respeitar a preferência do pedestre para evitar consequências financeiras mais severas.

Gostou de saber sobre o fato de que não dar preferência ao pedestre gera multa altíssima? Deixe sua opinião nos comentários!