Motorista, entenda com quantos pontos se perde CNH

Saber com quantos pontos se perde a CNH é uma dúvida muito comum entre os motoristas. E isso acontece devido às mudanças recorrentes nas regulamentações de trânsito.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações para que você, que também tem essa dúvida, passe a entender com quantos pontos se perde a CNH. Para que assim, possa evitar esse problema. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Com quantos pontos se perde a CNH?

Conforme mencionado acima, as leis de trânsito passam por mudanças recorrentes. Dessa forma, com a entrada em vigor de uma nova lei que ocorreu em abril de 2021, a possibilidade de estabelecer o limite de 40 pontos para suspensão da CNH foi uma das mudanças mais significativas.

Além disso, o Congresso aprovou essa mudança, e o então presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou na época. Isso gerou muitas dúvidas e questionamentos entre os motoristas sobre como a nova pontuação funciona a partir de agora.

Isso porque, o limite de pontos para suspensão da CNH pode variar de acordo com a gravidade da infração que o condutor cometer.

Entenda os diferentes limites de pontos de acordo com as infrações gravíssimas

Apesar da regra dos 40 pontos, é importante ressaltar que esse limite não se aplica para todos os motoristas de forma igualitária. Isso porque, como já dito, a nova pontuação estabelece critérios distintos, dependendo do número de infrações gravíssimas que o condutor cometer nos 12 meses anteriores.

Assim sendo, os novos limites de pontos para suspensão da CNH funcionam da seguinte maneira:

40 pontos para condutores sem nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses;

30 pontos para condutores que tiverem apenas uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;

20 pontos para motoristas com duas ou mais infrações gravíssimas nos últimos 12 meses.

Além disso, é importante destacar que a carteira ainda será suspensa caso o motorista receba três infrações gravíssimas dentro de um período de um ano. Essa regra será aplicada mesmo que o condutor não tenha atingido o limite de pontos que a nova lei estabelece.

Regras mais rígidas para motoristas com PPD (Permissão Para Dirigir)

Ademais, para aqueles que possuem somente a PPD, a situação é um pouco mais complexa. Isso ocorre porque, durante o período de permissão, o condutor não pode acumular qualquer multa do tipo grave ou gravíssima e nem ser reincidente em multas médias ou leves.

Dessa maneira, caso o condutor com PPD cometa alguma infração dessas categorias, ele perderá a Permissão e terá que passar por todo o processo de aulas novamente.

Confira a importância da atenção às infrações gravíssimas

Diante das mudanças na pontuação para suspensão da CNH, é fundamental que os motoristas fiquem atentos, especialmente às infrações gravíssimas. Essas infrações são aquelas que possuem maior gravidade e representam riscos sérios à segurança no trânsito.

Portanto, evitá-las é essencial para manter a habilitação válida e garantir a segurança nas vias.

Quais as consequências da suspensão da CNH?

Bem como todos já devem saber, a suspensão da CNH pode trazer diversas consequências negativas para o condutor. Além da impossibilidade de dirigir por um determinado período, o motorista pode enfrentar dificuldades em sua rotina diária, especialmente se depende do veículo para o trabalho ou outras atividades essenciais.

Além disso, a suspensão da CNH também pode acarretar em multas e penalidades mais severas em caso de reincidência.

Veja algumas medidas preventivas para evitar a suspensão da CNH

Para evitar a suspensão da CNH, é fundamental adotar medidas preventivas no trânsito. Desse modo, respeitar os limites de velocidade, não utilizar o celular enquanto dirige, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, usar o cinto de segurança e respeitar as sinalizações são algumas das atitudes que contribuem para a segurança no trânsito e ajudam a evitar infrações que possam levar à perda da CNH.

Busque informações atualizadas sobre a legislação de trânsito

Por fim, com a legislação de trânsito passando por mudanças frequentes, é fundamental que os motoristas busquem informações atualizadas sobre as regras e os procedimentos relacionados à CNH e às infrações de trânsito.

Acontece que manter-se informado é essencial para garantir uma conduta responsável e evitar surpresas desagradáveis que possam afetar a validade da habilitação. Além disso, recomenda-se estar ciente dos canais de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para esclarecer dúvidas e obter orientações sempre que necessário.

Lembre-se: com consciência e responsabilidade, é possível conduzir de forma segura e em conformidade com a legislação vigente, mantendo a CNH válida e contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro para todos.

Agora que você já entendeu com quantos pontos se perde a CNH, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!