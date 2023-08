Motoristas comemoram novo preço do Etanol

O preço do etanol caiu pela terceira semana consecutiva nos postos do país. Após registrar uma forte alta de mais de 5,00% no início de julho, o valor médio do litro do biocombustível vem acumulando semanas seguidas de queda, para alívio dos motoristas.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol caiu 2,39% na semana passada no país. Com isso, o valor médio do biocombustível passou de R$ 3,77 para R$ 3,68.

Isso quer dizer que o litro do combustível ficou nove centavos mais barato no país. Essa redução animou os motoristas do país, que torcem por novas quedas no preço do etanol nas próximas semanas. Aliás, o etanol caiu para o menor patamar desde a semana encerrada em 29 de outubro (R$ 3,63), ou seja, em nove meses.

Cabe salientar que a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores. Aliás, o levantamento teve início em 2004.

Preço do etanol acompanha variação da gasolina

Geralmente, o etanol acompanha as variações da gasolina, visto que não há regulação dos preços do biocombustível no país. Assim, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina, sua concorrente nas bombas.

Na semana passada, o preço da gasolina ficou 0,71% mais barato nos postos do país. Inclusive, os motoristas costumam recorrer à gasolina quando ela fica mais barata, deixando o etanol de lado. Assim, a demanda acaba se retraindo e os produtores passam a reduzir o preço do biocombustível para atrair mais consumidores.

Quando ocorre o contrário, e o preço da gasolina sobe, os motoristas buscam o etanol. Nesse caso, com o aumento da procura pelo biocombustível, os produtores acabam elevando o valor do etanol.

Etanol mais barato nas regiões brasileiras

Na semana passada, o etanol ficou mais barato em todas as regiões brasileiras, com destaque para o Centro-Oeste, onde o preço caiu 16 centavos. As outras reduções oscilaram entre cinco e nove centavos.



Os preços médios do etanol nas regiões brasileiras foram os seguintes:

Norte: R$ 4,;

R$ 4,; Nordeste: R$ 4,53;

R$ 4,53; Sul: R$ 4,07;

R$ 4,07; Sudeste: R$ 3,56;

R$ 3,56; Centro-Oeste: R$ 3,49.

Além disso, a ANP revelou que o preço do etanol caiu em 25 as 27 Unidades Federativas (UFs). As maiores quedas foram registradas em Goiás (21 centavos), Rondônia (13 centavos) e Roraima (13 centavos). A propósito, os únicos locais onde o preço subiu foi no Amapá (12 centavos) e Maranhão (um centavo).

Estados do Norte têm os maiores preços do país

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,68). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Tocantins (R$ 4,59), ficando 24,7% acima da taxa média nacional.

Da mesma forma, nenhum estado das regiões Nordeste e Sul comercializou o etanol a preços menores que R$ 4,00. Esse dado também explica o porquê destas regiões também terem registrados valores acima do preço médio do país.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do etanol na semana passada:

Amapá: R$ 5,38;

R$ 5,38; Roraima: R$ 5,11;

R$ 5,11; Rondônia: R$ 4,92;

R$ 4,92; Rio Grande do Norte: R$ 4,78;

R$ 4,78; Acre: R$ 4,74;

R$ 4,74; Rio Grande do Sul: R$ 4,73;

R$ 4,73; Ceará: R$ 4,72.

Em suma, os maiores preços médios do país vieram de estados do Norte, seguidos por Nordeste e Sul. A propósito, o valor médio no Sul não foi o segundo maior do país graças ao Paraná, cujo preço do etanol foi de R$ 4,03, puxando a média regional para baixo, mas ainda bem acima da média nacional.

Etanol é mais vantajoso que a gasolina?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a gasolina tem sido a melhor opção há muitos meses.

Na verdade, os combustíveis ficaram mais caros no país em julho, pesando cada vez mais no bolso dos motoristas, apesar da recente queda nos valores. Ainda assim, o etanol apresentou um melhor custo-benefício que a gasolina apenas nos seguintes estados:

Mato Grosso: 61,2%;

61,2%; São Paulo: 65,2%;

65,2%; Goiás: 65,4%;

65,4%; Distrito Federal: 68,2%;

68,2%; Minas Gerais: 68,6%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

De acordo com os dados da ANP, apenas cinco UFs tiveram percentuais inferiores a 70%. No entanto, nos 22 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa.

Cabe salientar que, apesar da grande performance da gasolina, o etanol vem apresentando resultados cada vez mais positivos nas últimas semanas. A saber, meses atrás, o biocombustível não era mais vantajoso em nenhum estado do país. Entretanto, já está figurando como a melhor opção em cinco UFs.