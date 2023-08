Motoristas que usam Etanol recebem péssima notícia na semana

O preço do etanol subiu pela segunda semana consecutiva nos postos do país. Os motoristas aproveitaram a redução dos valores por mais de um mês, mas a trajetória de queda se inverteu e o biocombustível começou a ficar mais caro nas bombas.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol subiu 1,39% na semana. Com isso, o valor médio do biocombustível passou de R$ 3,61 para R$ 3,66.

Isso quer dizer que o litro do combustível ficou cinco centavos mais caro no país. Essa elevação não deve ter pesado no bolso motoristas do país, mas as próximas semanas poderão ficar marcadas por avanços mais expressivos dos valores do biocombustível.

Cabe salientar que, há duas semanas, o etanol estava no menor patamar desde outubro do ano passado, ou seja, em quase dez meses. Embora o seu preço tenha voltado a subir nas bombas, os motoristas ainda estão conseguindo aproveitar valores mais acessíveis, ao menos por enquanto.

A propósito, a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores desde 2004, quando o levantamento teve início.

Gasolina impulsiona preço do etanol

Geralmente, o etanol acompanha as variações da gasolina, visto que não há regulação dos preços do biocombustível no país. Assim, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina, sua concorrente nas bombas.

Nesta semana, o preço da gasolina subiu 4,07% mais alto nos postos do país. O valor do etanol seguiu o mesmo caminho, mas apresentou uma variação bem menor. De todo modo, os preços subiram devido ao reajuste promovido pela Petrobras no último dia 16 de agosto.

Vale destacar que os motoristas costumam recorrer à gasolina quando ela fica mais barata, deixando o etanol de lado. Assim, a demanda acaba se retraindo e os produtores passam a reduzir o preço do biocombustível para atrair mais consumidores.



Você também pode gostar:

Quando ocorre o contrário, e o preço da gasolina sobe, os motoristas buscam o etanol. Nesse caso, com o aumento da procura pelo biocombustível, os produtores também elevam o valor do etanol, não dando muitas chances aos consumidores de aproveitarem valores mais acessíveis.

Valor do etanol nas regiões brasileiras

Nesta semana, o etanol ficou mais caro em três regiões brasileiras, resultado que impulsionou a média nacional. Os avanços ocorreram no Centro-Oeste (11 centavos), no Sudeste (quatro centavos) e no Sul (três centavos). Por outro lado, o valor caiu dois centavos no Nordeste e no Norte.

Com isso, os preços médios do etanol nas regiões brasileiras chegaram aos seguintes patamares:

Norte: R$ 4,63;

R$ 4,63; Nordeste: R$ 4,48;

R$ 4,48; Sul: R$ 4,02;

R$ 4,02; Centro-Oeste: R$ 3,58;

R$ 3,58; Sudeste: R$ 3,53.

Além disso, a ANP revelou que o preço do etanol subiu em 16 as 27 Unidades Federativas (UFs). A maior alta foi registrada no Amapá, onde o preço disparou 73 centavos, após cair, em média, 53 centavos na semana anterior. Os valores também subiram fortemente no Rio Grande do Norte (23 centavos) e no Mato Grosso (22 centavos).

Por outro lado, dez estados registraram queda no valor do etanol, com variações oscilando entre dois e 12 centavos. A única exceção foi o Mato Grosso do Sul, onde o preço se mante estável em relação à semana passada.

Estados do Norte têm os maiores preços do país

Em síntese, nenhum estado do Norte, do Nordeste e do Sul comercializaram o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,66). Em contrapartida, a maioria dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste teve valores menores que a média nacional.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do etanol nesta semana:

Amapá: R$ 5,59;

R$ 5,59; Rio Grande do Norte: R$ 5,05;

R$ 5,05; Rondônia: R$ 4,92;

R$ 4,92; Roraima: R$ 4,96;

R$ 4,96; Acre: R$ 4,78;

R$ 4,78; Ceará: R$ 4,79;

R$ 4,79; Sergipe: R$ 4,73.

Etanol x Gasolina: qual o mais vantajoso?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a gasolina tem sido a melhor opção há muitos meses.

Na verdade, a gasolina ficou mais cara no país em julho, e também está subindo agora em agosto, pesando cada vez mais no bolso dos motoristas. Por sua vez, o etanol ficou mais barato nos postos no mês passado, e o biocombustível passou a apresentar um melhor custo-benefício que a gasolina em alguns estados, algo que não aconteceu alguns meses atrás.

Veja quais estados comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina.

Mato Grosso: 58,9%;

58,9%; São Paulo: 61,7%;

61,7%; Goiás: 62,8%;

62,8%; Minas Gerais: 63,4%;

63,4%; Distrito Federal: 64,6%;

64,6%; Mato Grosso do Sul: 65,2%;

65,2%; Paraná: 66,0%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

De acordo com os dados da ANP, apenas sete UFs tiveram percentuais inferiores a 70%. No entanto, nos 20 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa.

Cabe salientar que, apesar da grande performance da gasolina, o etanol vem apresentando resultados cada vez mais positivos nas últimas semanas. A saber, meses atrás, o biocombustível não era mais vantajoso em nenhum estado do país. Entretanto, já está figurando como a melhor opção em algumas UFs.