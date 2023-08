Moveleiros CONTRATA profissionais para vários cargos

A Moveleiros, empresa que surgiu em 2013 com o objetivo de se tornar a principal fonte de geração de negócios para a indústria moveleira, está contratando funcionários para compor o seu time. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja quais são as vagas abertas no momento:

Motorista – São Paulo – SP – Embalador;

Analista de Atendimento – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Encarregado (a) de Marcenaria – São Paulo – SP – Carpintaria / Montagem de Móveis;

Conferente de Projetos de Móveis Planejados – São Paulo – SP – Projetista;

Finalizador (a) Projetista – São Paulo – SP – Projetista.

Mais sobre a Moveleiros

Sobre a Moveleiros, podemos destacar que trata-se de uma empresa especialista em captação de clientes e a primeira plataforma digital para divulgação de loja de planejados do Brasil. Através de investimentos em ferramentas de alta tecnologia, se transformou na opção mais completa do mercado para quem busca aumento das vendas e profissionalização da comunicação digital.

A proposta inicial de organizar eventos de compra coletiva de móveis planejados para proprietários imóveis e reunir centenas de pessoas com a mesma necessidade de consumo em um único dia e local foi vista com entusiasmo pelos fabricantes, que selecionavam seus melhores lojistas para atender a demanda. Este modelo de negócio ganhou força rapidamente e os eventos de compra coletiva, em menos de um ano, foram realizados em mais de sessenta cidades de todo o Brasil.

Por fim, através do comprometimento em gerar resultados para o valor investido, busca constantemente a excelência de seus serviços e engajamento total do seu time.

Como enviar o portfólio?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

