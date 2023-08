Moviesanywhere.com Ativar (2023) Conectar TV por Login Movies Anywhere

Não há limite para o número de maneiras pelas quais os entusiastas do cinema podem acessar e curtir seus filmes favoritos na era digital. Existe uma plataforma chamada Movies Anywhere que revolucionou a forma como as pessoas assistem filmes. Os usuários podem acessar seus filmes e programas de TV favoritos de várias fontes por meio do Movies Anywhere devido à integração perfeita de diferentes serviços e dispositivos de streaming.

Neste artigo, você aprenderá como ativar o MoviesAnywhere.com usando o MoviesAnywhere com Ativar no Roku Login, bem como como os usuários podem assistir seu conteúdo favorito em dispositivos como Apple TV, Fire TV, PS4, PS5 e Xbox One.

O que é o Movies Anywhere?

O Movies Anywhere oferece aos usuários a capacidade de acessar filmes e programas de TV de qualquer dispositivo ou plataforma que escolherem com seu serviço de armário digital baseado em nuvem. Vários varejistas digitais estão integrados à plataforma, como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Movies & TV e Vudu. Usando o Movies Anywhere, os usuários poderão criar uma biblioteca centralizada para todo o conteúdo digital dessas plataformas.

Como assistir a filmes em qualquer lugar na Smart TV 2023

Existem milhões de usuários em todo o mundo que usam o serviço. Além dos estúdios da Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures e Warner Bros., o Movies Anywhere é uma plataforma que apresenta conteúdo de produtoras cinematográficas de primeira linha.

Com a adição do Amazon Video, Fandango NOW, Google play movie and TV, Microsoft Film and TV e Vudu, o Movies Anywhere ampliou seu serviço em várias organizações e vitrines. Os assinantes também incluem Xfinity e Verizon Fios TV.

Ativação do Movies Anywhere no Roku em moviesanywhere.com/activate

Aqui estão as etapas que você precisa seguir se tiver um Roku em casa e quiser ativar o Movies Anywhere nele:

Para acessar a tela inicial do Roku, ligue seu dispositivo Roku Na barra de pesquisa, digite Movies Anywhere e pressione Enter. Selecione os “ Adicionar canal ” guia em “ Filmes em qualquer lugar .” No momento, você poderá visualizar o canal Movies Anywhere na tela inicial do seu Roku Na tela do Roku, inicie o Movies Anywhere e você verá um código de ativação. Não esqueça de anotar Para receber seu código de verificação, visite o Moviesanywhere com Ative no seu celular ou em qualquer outro dispositivo, o que for mais conveniente para você. Depois de ativar o ROKU e inserir o código que apareceu anteriormente na tela, você poderá fazer isso visitando o Movies Anywhere.com e fazendo login na sua conta do Movies Anywhere.

Ative no Amazon Fire TV via Moviesanywhere.com/activate

Você precisará ativar o Movies Anywhere para Amazon Fire TV com filmes em qualquer lugar com Ativar. Então, vamos verificar as etapas para isso:

Para começar, abra sua Fire TV e baixe o aplicativo Movies Anywhere. No seu dispositivo, inicie o aplicativo e vá para o configurações . Em seguida, encontre o Movies Anywhere e selecione seu dispositivo. No seu dispositivo Amazon, clique em “ Conectar ” para começar a assistir a assinatura do CARTOON.

Como ativar o MOVIES ANYWHERE para Apple TV

A primeira coisa que você precisa fazer é iniciar sua Apple TV e acessar a Apple App Store. Na Apple TV, procure Movies Anywhere, baixe e instale o aplicativo. Inicie o aplicativo Movies Anywhere e entre com seu nome de usuário e senha do Movies Anywhere. No entanto, o código de ativação e as instruções aparecerão na tela da TV. Abra seu celular ou computador e insira o código de ativação em Moviesanywhere.com/activate. Em seguida, uma vez digitado o código de ativação, pressione Continuar e siga as instruções. Agora você pode concluir o aplicativo Movies Anywhere usando seu número de celular assim que o processo de ativação for concluído.

Ative FILMES EM QUALQUER LUGAR no PS4/PS5

É necessário seguir estes passos para ativar o aplicativo Movies Anywhere no seu PS4:

Em primeiro lugar, vá para a tela inicial do PS4 e toque na TV. Em seguida, selecione um vídeo. Depois disso, se você não tiver o Movies Anywhere no seu dispositivo. Você pode baixar o aplicativo Movies Anywhere na PlayStation Store. Você receberá seu código de ativação após selecionar seu provedor de TV no menu suspenso. No seu dispositivo móvel, visite Moviesanywhere.com/activate e insira o código de ativação.

Ativar filmes em qualquer lugar no Xbox

Para ativar o Movies Anywhere no seu Xbox, siga estas etapas:

Pesquise o Movies Anywhere no seu Xbox e baixe o aplicativo. Vá para o menu Xbox e selecione “ Ativar canal .” Depois de escolher seu provedor de TV, você receberá o código de ativação. No seu celular, acesse Moviesanywhere.com/activate e insira o código de ativação.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo o que temos para você sobre como ativar o Movies Anywhere usando o link moviesanywhere.com/activate. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Caso você precise de mais informações sobre este tópico, comente abaixo e deixe-nos saber.

