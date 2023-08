MRM Brasil está EM BUSCA de novos colaboradores; Confira!

A MRM Brasil, empresa que atua a partir do modelo híbrido de agência e consultoria de transformação digital, ajudando a fortalecer o relacionamento entre negócios e pessoas, está contratando novos colaboradores. Assim, caso esteja em busca de um novo emprego, veja a lista abaixo:

Analista de BI – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de BI (foco em CRO – Conversion Rate Optimization) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de BI Pleno – Freelancer – São Paulo – SP e Remoto – Freelancer;

Analista de Dados Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Freelancer;

Analista de Dados Pleno Data Visualization (DATAVIS) – São Paulo – SP – Freelancer;

Analista de Dados Pleno Machine Learning (ML) – São Paulo – SP;

Assistente de Planejamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Diretora de Estratégia e Dados – Foco CRM – São Paulo – SP – Efetivo;

Diretor de TI – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário de DBM (Database Marketing) – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Estratégia de Customer Experience (CX) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos – São Paulo – SP – Efetivo;

Gestão em Tecnologia (Sistemas e Plataformas Digitais) – São Paulo – SP – Efetivo;

Product Owner – São Paulo – SP – Efetivo;

Redator (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Planejamento Estratégico – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a MRM Brasil

Sobre a MRM Brasil, podemos ressaltar que trata-se de uma agência com origem na inteligência de dados e no digital, que preserva o conhecimento e a relevância da área para oferecer ao mercado um modelo híbrido entre agência de publicidade e consultoria de negócios, com serviços baseados em estratégia, dados, tecnologia e criatividade.

Como se candidatar em uma das oportunidades acima?

Agora que a lista de vagas da MRM Brasil já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!