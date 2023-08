MS Office 2019 Algo deu errado Erro de instalação rápida

Não é possível instalar o MS Office 2019 devido a algo errado? Este é um problema comum que pode ser encontrado ao tentar instalar o Office. Não limitado ao Office 2019, esse problema pode ser encontrado em quase todas as versões do Microsoft Office ao tentar instalá-las.

Esse erro interromperá o processo de instalação e talvez você não consiga continuar com ele. Isso não apenas termina aqui, mas os usuários relataram enfrentar essa mensagem de erro mesmo depois de reiniciar todo o processo de instalação.

Então, como você se livrar dele? Se você está procurando uma solução para esse problema, está no lugar certo. Vamos ver como corrigir o erro de instalação ‘Algo deu errado’ no MS Office no MS Office 2019.

Por que continuo recebendo o erro de instalação ‘Algo deu errado’ no MS Office 2019?

Este é um erro de instalação comum que você pode enfrentar durante o processo de instalação do Office 2019 ou qualquer outra versão do MS Office. As razões para enfrentar esse problema podem ser

Você provavelmente enfrentará esse problema se não tiver uma conexão estável com a Internet.

Outro motivo comum para enfrentar esse problema é o armazenamento insuficiente.

Se você receber o erro ‘Algo deu errado’ ao instalar o MS Office 2019, pode ser devido a um antivírus ou firewall interferindo no processo de instalação.

Se você tiver qualquer outro MS Office instalado em seu PC ou remover o MS Office anterior ainda não concluído, isso pode interromper a instalação.

Serviços e aplicativos de terceiros executados em segundo plano também podem causar esse problema.

Se o instalador estiver corrompido, você obterá o ‘Algo deu errado’ erro ao tentar instalar o MS Office 2019.

Você também pode enfrentar esse problema se o Windows em execução no seu PC estiver desatualizado.

Correção: Algo deu errado na instalação do erro no MS Office 2019

Esse problema pode ser causado por vários motivos. Certifique-se de já ter seguido as pré-verificações abaixo antes de começar com as etapas de solução de problemas reais-

Liberar armazenamento

A instalação do Office 2019 requer algum espaço livre em seu disco. Se o seu armazenamento ou a partição na qual você está tentando instalar o Office estiver cheio, você receberá o erro ‘Algo deu errado’. Você pode tentar alterar a partição para a instalação do Office 2019.

Se você deseja instalar o Office 2019 na mesma partição, sugerimos que limpe alguns arquivos dela. Você pode excluir os arquivos indesejados ou movê-los para qualquer outra partição (somente se o Windows não estiver instalado nessa partição).

Se você estiver tentando instalar o Office 2019 na mesma partição em que o Windows está instalado, poderá ativar o Storage Sense. Isso verificará automaticamente a partição em busca de arquivos em cache, downloads, etc., e excluirá os arquivos indesejados para liberar espaço de armazenamento. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir Configurações .

Debaixo de Sistema guia, clique em Armazenar .

Agora, ative a alternância para Sentido de Armazenamento .

Depois de limpar o armazenamento e criar armazenamento suficiente para a instalação do Office, tente executar a instalação novamente.

Instale o Office 2019 na Inicialização Limpa

O problema pode ser causado devido a serviços e programas de terceiros executados em segundo plano. Limpe, inicialize seu PC e tente instalar o Office 2019. Ao fazer uma inicialização limpa em seu PC, seu dispositivo será iniciado sem nenhum serviço e programa de terceiros e você poderá instalar o Office 2019 sem problemas. Veja como você pode limpar a inicialização do seu PC-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar . Aqui, digite msconfig e pressione Digitar para abrir o Configuração do sistema .

Vá para o Serviços aba.

Marque a caixa de seleção dizendo Ocultar todos os serviços da Microsoft e depois clique em Desativar tudo .

Clique no Comece guia e, em seguida, clique em Abra o Gerenciador de Tarefas . Agora você verá todos os aplicativos de inicialização aqui.

Selecione o aplicativo de inicialização e clique em Desativar . Desative todos os aplicativos de inicialização, um por um.

Uma vez feito, reinicie o seu PC para limpá-lo e inicializá-lo.

Depois de limpar a inicialização do seu PC, tente executar a configuração do Office 2019 novamente.

Se você estiver tentando instalar o Office 2019 em um Windows desatualizado, também poderá encontrar esse problema. Tente atualizar o Windows para a versão mais recente e instale o Office 2019 novamente. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Menu Iniciar e digite Verifique se há atualizações . Imprensa Digitar para abrir a guia Windows Update em Configurações.

Agora, clique no Verifique se há atualizações botão e procure por atualizações disponíveis.

Feito isso, baixe e instale todas as atualizações disponíveis.

Reinicie o seu PC e execute a configuração de instalação novamente.

Certifique-se de ter uma chave de produto válida

Esse problema pode ocorrer se você estiver tentando usar uma chave de ativação inválida do Office 2019 para instalar e ativar o Office. Certifique-se de estar usando a chave válida para o processo de instalação. As chances disso provavelmente ocorrerem quando você obtém a chave do produto de fontes obscuras que não são oficiais. Sugerimos que você obtenha a chave de licença de fontes confiáveis.

Baixe a instalação do Office novamente

Se o arquivo de instalação do Office 2019 estiver corrompido, isso também pode causar o problema. Isso geralmente acontece quando o download é interrompido devido a alguns problemas. Nesse caso, você terá que baixar novamente a instalação do Office e instalá-la.

Desinstalar instalações anteriores do Office

Se uma versão do Office já estiver instalada em seu sistema, isso pode causar problemas durante a instalação do Office 2019. Você terá que desinstalar qualquer versão do Office instalada em seu sistema antes de instalar o Office 2019. Você pode seguir as etapas abaixo para fazer isso-

Imprensa Windows + R combinação de teclas para abrir o Caixa de Diálogo Executar .

No Caixa de Diálogo Executar tipo appwiz.cpl e clique OK .

Clique em Office e depois em Desinstalar .

Clique em Desinstalar novamente para desinstalar com êxito o Office.

Uma vez feito, reinicie o seu PC.

Depois que seu PC inicializar com sucesso, tente executar a configuração novamente.

Se nenhuma das etapas acima ajudar a corrigir o erro de instalação ‘Algo deu errado’ no MS Office 2019, como último recurso, tente entrar em contato Suporte da Microsoft. Informe a equipe de suporte da Microsoft sobre o erro que você está enfrentando e todos os métodos que você tentou corrigir o problema. Eles irão ajudá-lo com a correção e seu problema deve ser resolvido rapidamente.

Conclusão

Acima estão todas as maneiras de corrigir o erro de instalação ‘Algo deu errado’ no MS Office 2019. Se você não conseguir instalar o Office 2019 devido a esse erro, os métodos listados neste artigo devem ajudá-lo a corrigi-lo.

