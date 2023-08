MUDANÇA NO FGTS 2023 acende luz vermelha no Minha Casa, Minha Vida

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conhecido como FGTS, é um direito dos trabalhadores brasileiros. Criado em 1966, o FGTS tem como objetivo proteger o trabalhador em casos de demissão sem justa causa, além de financiar programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida.

No entanto, recentemente, uma proposta de alteração no saque-aniversário do FGTS tem gerado polêmica e preocupação em relação ao programa de moradia popular.

O anúncio e o impacto no Minha Casa, Minha Vida

O anúncio das mudanças no saque-aniversário do FGTS, proposto pelo Ministério do Trabalho, ligou o sinal de alerta no Ministério das Cidades. Representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) entraram em contato com o Ministério das Cidades para expressar preocupação com a proposta.

Segundo eles, a alteração teria um impacto significativo no programa Minha Casa, Minha Vida, que financia 1,5 milhão de unidades habitacionais com recursos do FGTS. O Ministério das Cidades, então, encomendou um estudo à Caixa Econômica Federal para avaliar o impacto da mudança no fundo e no programa habitacional.

No entanto, os cálculos solicitados ainda não foram entregues ao ministério. A ideia é que, com os números em mãos, seja possível alertar a Casa Civil sobre os potenciais prejuízos da medida antes de decidir pela continuidade ou não do projeto.

O julgamento no STF e a remuneração mínima do FGTS

Além da proposta de alteração no saque-aniversário do FGTS, o Ministério das Cidades também tem preocupações em relação a um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a remuneração mínima do fundo. O ministro relator da ação, Roberto Barroso, votou a favor de que a remuneração anual mínima dos depósitos do FGTS seja equivalente à caderneta de poupança. Ele também definiu que os efeitos da decisão passem a valer a partir do julgamento.

No entanto, o ministro Nunes Marques pediu vista do processo, suspendendo a votação. Com as mudanças propostas, a União ficaria dispensada de corrigir eventuais perdas ao trabalhador em anos anteriores, quando a inflação foi maior do que o índice utilizado para a correção do FGTS. Barroso propôs que essas perdas passadas sejam discutidas pelo Legislativo. Até o momento, apenas o ministro André Mendonça votou, acompanhando o relator.

O risco para o Minha Casa, Minha Vida e a remuneração mínima



Você também pode gostar:

Uma das principais preocupações do Ministério das Cidades em relação ao Minha Casa, Minha Vida é o possível engessamento do fundo de garantia ao estabelecer uma remuneração mínima. Isso poderia resultar no aumento dos juros para emprestar os recursos do FGTS, dificultando o financiamento das moradias populares. O medo é de que as 2 milhões de unidades prometidas pelo governo não sejam entregues.

Ademais, o FGTS é um direito importante dos trabalhadores brasileiros, garantindo proteção em casos de demissão sem justa causa e financiando programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida. No entanto, as propostas de alteração no saque-aniversário do FGTS e a discussão sobre a remuneração mínima no STF têm gerado preocupações e incertezas em relação ao programa de moradia popular.

É fundamental que o Ministério das Cidades avalie cuidadosamente o impacto dessas mudanças no fundo e no Minha Casa, Minha Vida antes de tomar decisões que possam comprometer o acesso à moradia para a população mais vulnerável.

O diálogo entre os ministérios e a busca por soluções que conciliem as necessidades do FGTS e do programa habitacional são essenciais para garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo e o bem-estar dos trabalhadores brasileiros.