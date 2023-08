Mudança otimista dos texanos: Stroud e Dell brilham enquanto a pré-temporada eleva as expectativas

Colhe o Houston Texans não podem ser projetados como contendores de primeira linha para o Temporada 2023 da NFL, um novo vento de entusiasmo envolve a equipe devido a uma transformação cultural em andamento. A mudança começa no comando, como linebacker de longa data do Texans DeMeco Ryans entra em seu ano inaugural como treinador principal.

Sua passagem bem-sucedida como coordenador defensivo do São Francisco 49ers adiciona uma vantagem otimista. Ryans rapidamente ganhou o favor dos jogadores, um sentimento reforçado pelo quarterback novato CJ Strouda chegada de. Stroud tem a oportunidade única de moldar a identidade da equipe ao lado de seu treinador principal.

Selecionado com a escolha nº 2 no Draft da NFL de 2023, O potencial de Stroud é inegável. Embora seu status como titular permaneça sem ser anunciado, ele se destaca como o futuro da franquia. Notavelmente, os texanos também adquiriram wide receiver Tanque Dell da Universidade de Houston no mesmo rascunho. Este movimento combina Stroud com uma arma dinâmica, já que ambos os jogadores testemunham seu aumento de estoque durante a pré-temporada.

Em sua próxima luta de pré-temporada contra o Miami DolphinNo NRG Stadium, Ryans confirmou que todos os titulares entrariam em ação, colocando Stroud e Dell no centro das atenções. Enquanto Stroud obtém seu segundo início consecutivo, a Dell, embora ainda não seja titular, espera-se que cause um impacto significativo. Com o ímpeto da pré-temporada crescendo, essas duas estrelas em ascensão incorporam o espírito revitalizado dos texanos.

Stroud e Dell estão comprometidos com a excelência

A primeira partida de Stroud contra o Patriotas da Nova Inglaterra não foi impecável, marcado por uma interceptação. No entanto, sua responsabilidade e aprendizado com a experiência impressionaram Ryans. Uma semana de treino forte antes do jogo Dolphins reforça a trajetória ascendente de Stroud. Com seu aceno inicial e perspectivas de temporada regular à vista, a jornada de Stroud se alinha com outros zagueiros novatos como Bryce Young e Anthony Richardson.

Tanque DellA história de também tece uma narrativa envolvente. A influência de Stroud desempenhou um papel importante na conexão de Dell com Houston, onde a dupla prontamente atingiu o campo de futebol juntos. O desempenho de destaque de Dell durante o campo de treinamento e sua capacidade de superar os cornerbacks apontam para uma carreira promissora pela frente. A juventude de Stroud e Dell oferece uma dupla dinâmica prestes a florescer ao longo dos anos, um fator que aumenta seu potencial como futuros rostos dos texanos.

À medida que a expectativa aumenta, os fãs estão ansiosos para testemunhar Stroud e Dellascensão contínua durante a campanha de 2023 dos texanos. Em meio a uma mudança de cultura e vigor renovado, esses dois novatos servem como faróis de esperança para uma equipe em ascensão.