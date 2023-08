MUDANÇA! Senado aprova teste toxicológico para posse e porte de arma

A posse e o porte de armas de fogo no Brasil sempre foram assuntos de grande relevância. O debate se intensificou com a recente aprovação de um projeto de lei no Senado Federal que busca implementar novas medidas de controle. Uma delas é o exame toxicológico, agora uma exigência para a obtenção e renovação do porte de armas.

Contexto da aprovação

O Senado Federal, em uma votação simbólica ocorrida em uma quarta-feira, aprovou o projeto de lei PL 3.113/2019, idealizado pelo senador Styvenson Valentim. A nova lei acrescenta mudanças significativas no Estatuto do Desarmamento, incluindo a exigência do exame toxicológico para a posse e o porte de armas de fogo.

As Mudanças no estatuto do desarmamento

O Estatuto do Desarmamento é a base legal que regula a posse e o porte de armas no Brasil. Com o PL 3.113/2019, o Estatuto sofreu três alterações principais:

Exigência do exame toxicológico para a obtenção da autorização para a compra ou porte de arma de fogo de uso permitido; Necessidade de resultado negativo no teste toxicológico para renovar o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF); Atualização do exame toxicológico a cada três anos para os possuidores de arma de fogo.

Vale ressaltar que o exame toxicológico exigido tem uma “ampla janela de detecção”, o que significa que é capaz de identificar o consumo de substâncias ilícitas em um longo período.

Renovação do CRAF e exame toxicológico

Além da exigência do exame toxicológico para a obtenção inicial do CRAF, o possuidor de arma de fogo também precisará apresentar resultado negativo no teste para a renovação do certificado. Isso deverá ocorrer a cada três anos, juntamente com a comprovação de idoneidade, residência lícita e capacidade técnica e psicológica.



Dentro do intervalo de três anos, os proprietários de armas também poderão ser submetidos a testes de detecção de drogas a qualquer momento, sem aviso prévio. Isso aumenta a rigidez do controle sobre os portadores de armas de fogo no Brasil.

Oposição ao Projeto

Apesar da aprovação majoritária no Senado, o projeto enfrentou oposição de alguns senadores, como Flavio Bolsonaro e Cleitinho. O projeto agora segue para a análise da Câmara dos Deputados.

Em uma votação separada, os senadores aprovaram um projeto que considera perigosas as atividades desempenhadas pelos agentes de trânsito. Isso garante maior proteção trabalhista a esses profissionais, adicionando a hipótese de exposição permanente a colisões, atropelamentos e outras formas de acidentes e violências nas atividades profissionais.

Como funciona o teste toxicológico?

O teste toxicológico é um exame científico desenvolvido para identificar a presença de substâncias tóxicas ou drogas no organismo de um indivíduo. Este artigo detalha o processo desse exame e as substâncias que podem ser detectadas.

Conhecido também como “exame de cabelo”, o teste toxicológico é comumente realizado a partir da análise de pequenas amostras de fios de cabelo, pois este é o método mais simples. Isso ocorre porque, uma vez consumida, a droga se espalha rapidamente pela corrente sanguínea e nutre os bulbos capilares.

Materiais biológicos utilizados no teste

Além dos fios de cabelo, o exame também pode ser feito com outros materiais biológicos, como sangue e urina. A coleta deve ser realizada em um laboratório por um profissional capacitado e, em seguida, enviada para análise. As técnicas para detectar as substâncias variam dependendo do laboratório.

Informações obtidas com diferentes materiais

É importante salientar que o material analisado pode fornecer informações diferentes. Por exemplo, na urina, a detecção do consumo de substâncias tóxicas refere-se apenas aos últimos dez dias. No caso dos cabelos, é possível identificar o uso de drogas nos últimos 90 dias, podendo se estender até 180 dias.

Substâncias detectáveis no teste

O teste toxicológico pode detectar diversas substâncias. No entanto, os resultados dependem do material coletado. Na maioria dos casos, é possível observar a presença de drogas como maconha, cocaína e seus derivados, ecstasy, heroína e morfina. O exame não detecta o uso de antidepressivos, esteroides ou anabolizantes. Para este objetivo, são necessárias análises diferenciadas.