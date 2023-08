O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um dos direitos mais importantes dos trabalhadores brasileiros, assegurando uma reserva financeira para momentos de demissão sem justa causa.

Mudanças nas multas do FGTS Digital aumentam em até 30% os débitos apurados

Recentemente, o cenário em torno do FGTS passou por mudanças significativas, com a implementação do FGTS Digital e a reestruturação das multas relacionadas ao recolhimento. Entenda essas transformações e como elas impactarão empregadores e trabalhadores.

Mudanças significativas: multas de até 30% do saldo

Uma das alterações mais notáveis é o aumento das multas em até 30% dos débitos apurados. Antes da introdução do FGTS Digital, as multas por falta de recolhimento do FGTS variavam de acordo com o número de empregados da empresa, oscilando entre R$ 10,60 e R$ 106,00 por funcionário.

Contudo, com a entrada em vigor do FGTS Digital, o valor da multa agora será fixado em 30% sobre o débito atualizado apurado pela inspeção do trabalho, seja por confissão do empregador ou lançamento de ofício.

Além disso, em situações de erros, omissões ou falta de retificação das informações, a multa pode variar entre R$ 100 e R$ 300 por trabalhador afetado. Desse modo, essas mudanças representam um aumento significativo nas penalidades para empregadores que não cumprem suas obrigações de recolhimento do FGTS de forma correta.

FGTS Digital: uma nova abordagem

O FGTS Digital não é apenas um novo método de cumprir as obrigações relacionadas ao FGTS, mas sim uma transformação na maneira como os empregadores lidam com essas responsabilidades. Em suma, a fase de testes da plataforma teve início em 19 de agosto e se estenderá até 10 de novembro, proporcionando aos empregadores um período de adaptação às novas práticas.



A partir de janeiro de 2024, o uso do FGTS Digital se tornará obrigatório, tornando essencial que os empregadores se familiarizem com a ferramenta e suas funcionalidades. Aqueles que não se adaptarem podem enfrentar multas substancialmente mais altas do que as aplicadas anteriormente.

O que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital é uma plataforma virtual que visa integrar diversos sistemas relacionados às obrigações do FGTS. Dessa maneira, seu objetivo principal, de acordo com o Governo Federal, é simplificar e agilizar o cumprimento dessas obrigações, eliminando burocracias e facilitando a gestão para as empresas.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um recurso vital para trabalhadores demitidos sem justa causa, proporcionando uma rede de segurança financeira. Mensalmente, as empresas precisam efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), destinando os valores para as contas da Caixa Federal associadas aos trabalhadores.

O FGTS Digital substitui a GRF e unifica diversos serviços em uma única plataforma, conhecida como eSocial. Isso simplifica todo o processo, desde o registro até o recolhimento e a administração das informações relacionadas ao FGTS.

Acesso ao FGTS Digital

Acesso à plataforma FGTS Digital é feito por meio do login no site gov.br, que é uma plataforma oficial do Governo Federal. Essa abordagem garante segurança e confiabilidade aos usuários que desejam acessar uma variedade de serviços governamentais, incluindo informações sobre o FGTS.

Por conseguinte, após obter o usuário e senha no site, é possível acessar todas as informações relacionadas à conta, saques e outros aspectos relevantes. Importante ressaltar que é necessário possuir uma conta gov.br com nível de validação prata ou ouro para acessar esses recursos.

Certificado digital

Empresas podem optar por utilizar um certificado digital vinculado ao CNPJ para realizar esse processo de forma ainda mais segura e ágil. Em suma, o FGTS Digital representa uma nova era no cumprimento das obrigações do FGTS, trazendo consigo a simplicidade, a agilidade e a eficiência proporcionadas pela tecnologia.

É crucial que os empregadores estejam preparados para adotar essa plataforma e evitar as multas substanciais que podem resultar da falta de conformidade. Por fim, a adaptação ao FGTS Digital não apenas facilitará os processos internos, mas também garantirá o cumprimento adequado das responsabilidades trabalhistas e previdenciárias.