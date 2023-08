Mudanças no Desenrola Brasil DEIXA brasileiros em DÚVIDA

Em resposta às crescentes inquietações relacionadas ao endividamento dos cidadãos brasileiros, o Governo Federal está adotando medidas substanciais. Através do programa de renegociação de dívidas intitulado “Desenrola Brasil“, uma nova oportunidade surge para inúmeros indivíduos que aspiram reorganizar suas finanças.

Essa iniciativa está em andamento no Congresso e suscita a curiosidade sobre seus impactos na população e no setor financeiro. Acompanhe as informações a seguir para obter uma compreensão abrangente de todos os pormenores envolvidos no Desenrola Brasil.

Quite dívidas com o Desenrola Brasil

Recentemente, na última quinta-feira (24), o deputado Alencar Santana (PT), responsável por relatar o projeto, tornou público o relatório referente ao projeto de lei que materializa o programa. Segundo o deputado, o texto permanece fiel à proposta original, sofrendo apenas pequenos ajustes. Santana também confirmou que a próxima fase do programa está agendada para setembro, com foco em uma faixa específica de renda.

O programa “Desenrola” é delineado em duas etapas, cada uma direcionada a diferentes faixas de renda. Neste estágio inicial, o programa abrange indivíduos com renda mensal variando entre R$ 2.640 e R$ 20.000, que possuem dívidas bancárias. As negociações ocorrem diretamente com instituições financeiras participantes do programa, promovendo uma relação mais direta e transparente entre devedores e credores.

A segunda fase do programa, prevista para iniciar em setembro, concentra-se em pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único. Para esses grupos, o programa possibilita a negociação de débitos de até R$ 5.000, mediante uma plataforma digital desenvolvida pelo governo.

Uma característica notável do “Desenrola” é a exigência para que os bancos participantes removam as pendências de devedores com dívidas abaixo de R$ 100. Contudo, o pagamento desses valores ainda seja responsabilidade do devedor em um momento subsequente. Essa medida busca proporcionar alívio imediato para indivíduos em situações financeiras mais vulneráveis.

Sobre os pormenores do programa



Além de abordar o problema do endividamento, o projeto também tem como objetivo lidar com um dos principais fatores que levam às dívidas: os juros do crédito rotativo de cartão. Conforme mencionado pelo deputado Alencar Santana, a Medida Provisória associada ao programa “Desenrola” propõe um limite máximo de 100% para os juros do crédito rotativo. Isso, a menos que o setor financeiro apresente uma contraproposta dentro de 90 dias.

Essa medida é uma resposta direta à taxa de juros atual, que já ultrapassou os 400%. Tal fato tornou o crédito rotativo uma das formas de crédito mais onerosas no mercado.

O programa “Desenrola” emerge como um alívio em meio ao cenário de aumento do endividamento entre os cidadãos brasileiros. Ele traz propostas para simplificar a renegociação de dívidas e regular práticas do setor financeiro que contribuem para a inadimplência.

Esta iniciativa impactará significativamente o cotidiano financeiro de milhões de pessoas, ao mesmo tempo que impõe novas responsabilidades e desafios às instituições financeiras. A fase subsequente, prevista para setembro, é aguardada com grande expectativa, pois será crucial para avaliar a eficácia das ações propostas. Portanto, é um convite aos cidadãos para se manterem informados e vigilantes em relação às oportunidades oferecidas por essa nova política pública.

Golpes relacionados ao Desenrola Brasil e Nubank

Lamentavelmente, o programa “Desenrola Brasil” se tornou uma fachada para atividades criminosas, com o Nubank também sendo arrastado para essa situação. Essas ações fraudulentas têm se aproveitado da parceria entre o roxinho e o programa, resultando em vítimas lesadas por golpes envolvendo ambas as instituições. Os criminosos estão explorando essa colaboração para enganar e iludir os clientes.

Durante esses esquemas criminosos, os golpistas entram em contato com os clientes. Então, prometem o perdão de dívidas por uma quantia significativamente menor do que o valor original. Isso atrai a atenção de muitas pessoas.

No decorrer da ação, os clientes são persuadidos a tentar quitar uma dívida de, por exemplo, R$ 5.000 por apenas R$ 1.000 e assim por diante. Como resultado, os clientes acabam perdendo todo o seu dinheiro. É importante destacar que esses contatos não são originados diretamente pelo banco, mas sim são ações criminosas perpetradas por golpistas.

Há um tempo considerável que o programa tem sido alvo de ataques criminosos desde o seu lançamento. Devido a todas essas fraudes, o Nubank tomou medidas para informar seus clientes sobre como evitar esses golpes e forneceu orientações práticas para evitar cair em ações fraudulentas. A vigilância e a conscientização por parte dos clientes são fundamentais para se protegerem contra esses tipos de atividades enganosas.