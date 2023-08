MUITOS brasileiros vão RECEBER PIX inesperado até 31 de agosto: você está na lista?

Uma importante soma através do PIX está prestes a ser creditada em cinco dias para os residentes do Brasil pela Receita Federal. É fato verídico: as autoridades governamentais tomaram uma decisão definitiva e estipularam que o desembolso aconteça o quanto antes para os cidadãos elegíveis. Essa notícia, nesse contexto, gerou grande impacto nas plataformas de interação online, sendo celebrada por inúmeras pessoas. Afinal, ninguém deseja perder a oportunidade de receber essa verdadeira quantia substancial, correto?

Entretanto, o repasse dessa significativa quantia por meio do PIX ainda suscita várias incertezas para os cidadãos brasileiros. Quem será capaz de assegurar a obtenção dos montantes da Receita Federal? Qual será a indicação das transferências? E, ainda mais crucial: quando serão concretizadas as transações monetárias?

Qual é a quantidade de indivíduos que receberá a significativa soma via PIX da Receita Federal?

Conforme comunicado pelo Governo Federal, em um prazo breve, uma quantidade expressiva de cidadãos brasileiros terá acesso à quantia considerável em suas contas bancárias por meio do PIX. Dado que as transações ocorrerão nesse sistema, aqueles que têm direito aos pagamentos poderão receber os depósitos imediatamente, tudo isso sem qualquer cobrança.

Segundo informações disponibilizadas pela União, nesta nova fase de pagamentos, cerca de 6,1 milhões de cidadãos brasileiros têm o potencial de receber o valor. Portanto, caso você preencha os critérios para obtenção, é recomendado verificar o saldo da sua conta bancária. Assim, dá para monitorar todas as transações efetuadas.

Qual é a natureza da quantia depositada pela Receita?

A volumosa quantia que será creditada para os cidadãos brasileiros via PIX, na verdade, representa a restituição do Imposto de Renda. Até o término de agosto, 6,1 milhões de contribuintes da Receita Federal estarão aptos a receber esse pagamento.

No presente ano, o período de submissão da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física foi encerrado em 31 de maio. Conforme dados fornecidos pelo Governo Federal, a Receita Federal recebeu 39.701.478 declarações em 2023. Esse número superou por uma pequena margem a quantidade de declarações enviadas no ano anterior.

Dos mais de 39 milhões de brasileiros que fizeram a declaração do Imposto de Renda, cerca de 62% devem receber (ou já receberam) as aguardadas restituições dos pagamentos.



Quem pode receber o 4º lote de restituição do IR?

De acordo com as normas estipuladas pela Receita Federal, todas as pessoas que efetuaram pagamentos acima do devido em sua Declaração de Imposto de Renda têm a possibilidade de receber reembolsos. Importa destacar que os pagamentos são distribuídos segundo a data de apresentação do documento. Ademais, há de se obedecer também à sequência de prioridades determinada pela própria Receita Federal.

Dessa forma, a seguir, estão listados os contribuintes da Receita que têm direito a receber os reembolsos de maneira preferencial, seguindo a ordem estabelecida pelo Governo:

Indivíduos com mais de 80 anos;

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

Contribuintes com alguma incapacidade física, mental ou grave enfermidade;

Aqueles cuja principal fonte de renda é o ensino;

Contribuintes que utilizaram a declaração previamente preenchida e/ou optaram por receber a restituição via PIX.

Qual é o montante fornecido pela Receita Federal aos cidadãos?

Assim como mencionado anteriormente, diversos cidadãos brasileiros estarão aptos a receber uma quantia considerável através do PIX. Por conseguinte, qual é o valor dos pagamentos do quarto lote de restituição?

Lamentavelmente, não é viável fornecer uma resposta definitiva a essa pergunta. Afinal, as quantias de pagamento variam para todos os contribuintes, tomando em conta a quantia original do Imposto de Renda a ser reembolsada.

Calendário da quantia via PIX

Segundo a Receita Federal, o quarto lote de restituição do Imposto de Renda será distribuído no dia 31 de agosto. Esse pagamento corresponde ao penúltimo desembolso do Governo em 2023 – uma última série de restituições ainda será disponibilizada em setembro.

Com essas informações em mente, a seguir está o calendário completo referente aos pagamentos de restituição do Imposto de Renda em 2023:

Primeiro lote do Imposto de Renda 2023: A consulta foi liberada em 24 de maio, e o pagamento ocorreu em 31 de maio;

Segundo lote do Imposto de Renda 2023: A consulta foi liberada em 23 de junho, e o pagamento está agendado para 30 de junho;

Terceiro lote do Imposto de Renda 2023: A consulta foi liberada em 24 de julho, e o pagamento foi disponibilizado em 31 de julho;

Quarto lote do Imposto de Renda 2023: A consulta foi liberada em 24 de agosto, e o pagamento será efetuado em 31 de agosto;

Quinto lote do Imposto de Renda 2023: A consulta será liberada em 22 de setembro, e o pagamento está programado para 29 de setembro.

Como verificar o montante distribuído pela Receita Federal?

A consulta relativa ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda já está acessível. O procedimento deve ser conduzido no site oficial da Receita Federal e na plataforma de Restituições.

A seguir, apresentaremos as instruções detalhadas para ambas as modalidades. Primeiramente, confira como consultar o quarto lote de restituição do IR no site oficial da Receita:

Acesse;

Selecione a opção “Meu Imposto de Renda”;

Preencha todos os dados solicitados pela plataforma;

Posteriormente, clique em “Consultar a Restituição”;

Pronto! Você será capaz de visualizar todos os valores disponíveis em seu nome.

Por fim, veja abaixo o guia para realizar a consulta da restituição do Imposto de Renda no site específico das Restituições:

Acesse;

Na página inicial da plataforma, insira seu CPF e data de nascimento;

Clique em “Meu Imposto de Renda”;

Escolha a alternativa “Consultar a restituição”;

Digite novamente seu CPF e data de nascimento;

Informe o ano de exercício;

Complete o captcha para comprovar que não é um robô;

Clique em “consultar”;

Pronto! A partir desse ponto, você poderá averiguar quando sua restituição será liberada.