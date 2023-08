Mulher desaparecida encontrada morta na trilha de Baltimore inicia investigação de assassinato, namorado diz que é inocente

Rachel Morin é o nome da mulher que foi encontrada morta na trilha de Bel Air perto de Baltimore, Maryland. Depois que ela foi encontrada morta, seu namorado Richard Tobin afirma ser inocente na investigação do assassinato.

O relatório de desaparecimento de Rachel Morin foi arquivado por seu namorado e a polícia começou a investigar

De acordo com as informações obtidas pelo DailyMail, Morin fez uma caminhada em Sábado por volta das 18:00 para a Trilha Ma & Pa em Bel Air, Maryland, e não foi visto novamente, por 23:30 o novo namorado Richard Tobin preencheu o relatório de pessoa desaparecida.

O corpo de Morin foi encontrado graças a um pesquisador voluntário por volta das 13h de domingo

De acordo com a declaração de O xerife do condado de Harford, Jeffrey Gahler, ele afirmou que “Entendemos que este homicídio causa muita preocupação. Isso nos preocupa muito,” Gahler elaborou “A trilha é um de nossos principais parques e ativos de recreação que atravessa muitas partes diferentes do condado de Harford.”

Enquanto isso, uma residente de Bel Air chamada Kathy Tunney falou à rede de televisão local acrescentando que “Eles montaram um centro de comando aqui, então achamos que foi algo muito grave que aconteceu com aquela pobre mulher,”

“Minha filha saiu correndo esta manhã até o final da trilha e voltou”, Tunney elaborou “Então nós gostamos disso e gostamos de viver ao lado dele. Nunca senti medo.”

Xerife Gahler também adicionou uma chamada para a comunidade, “Pedimos a qualquer pessoa que ande na trilha que esteja sempre atento ao que está ao seu redor”, disse Gahler. “Os fones de ouvido são ótimos, ajudam você a se exercitar, mas também podem impedir que você fique atento ao que está ao seu redor. Se possível, caminhe ou corra com um amigo, faça amigos ou considere usar um apito ou um dispositivo de alerta e avise sua família onde você está. Se você vir algo que não o deixa confortável e suspeitar disso, pegue seu telefone, ligue para o 911 e deixe a polícia responder.”

Enquanto isso, Tobin fez uma postagem no Facebook onde ele afirmou que ‘Eu amo Raquel. Eu nunca faria nada com ela, deixaria a família e eu sofrer. Sim, eu tenho um passado, mas também estou limpo há 15 meses e mudei como pessoa. Por favor.’