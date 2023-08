Mulher do surto de avião viral, pedido de desculpas emocional de Tiffany Gomas

Tiffany Gomas a mulher do surto viral durante o voo, está se desculpando por seu colapso épico … nos dizendo que deixou suas emoções tomarem conta dela.

Abordando o vídeo viral pela primeira vez na câmera, uma emocionada Tiffany disse ao TMZ … não há desculpa para surtar em um avião cheio de pessoas e fazer com que todos tenham que desembarcar e se atrasar.

Tiffany ficou com os olhos marejados e engasgou, agradecendo à família e aos amigos por apoiá-la enquanto ela descobria como lidar com as consequências… e ela espera que sua história sirva como um lembrete da importância da saúde mental.