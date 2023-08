Mulher enfrenta acusações após se passar por parente de vítima falecida e cortar seu cabelo em funerária de Penedo.

Em Penedo, uma mulher enfrenta acusações criminais após se identificar falsamente como parente de uma manicure falecida e cortar o cabelo da vítima em uma casa funerária.

Segundo o delegado Rômulo Andrade, a suspeita, cujo nome não foi divulgado, se dirigiu à funerária enquanto o corpo de Carolaine Correia dos Santos, de 26 anos, era preparado. Ela afirmou ser irmã da falecida e mencionou ter habilidades em enfermagem.

Solicitando permissão para arrumar o corpo, a mulher, após ser autorizada, saiu da funerária com o cabelo da vítima, que ela havia cortado. Mais tarde, durante o velório na casa da vítima, a suspeita apareceu com uma coroa de flores e o cabelo de Carolaine.

Existem duas versões circulando sobre sua intenção. Uma sugere que ela queria dar o cabelo à família como uma lembrança. A outra insinua que ela desejava usar o cabelo para extensões capilares. A família, angustiada com o ocorrido, confrontou e expulsou a mulher do velório. O cabelo de Carolaine foi, posteriormente, enterrado com ela, que foi tragicamente assassinada por um erro de identidade.

O caso está sendo investigado, e o delegado Andrade comunicou que, além de possíveis acusações por desrespeito ao cadáver, a mulher pode ser acusada de falsidade ideológica. Diversos envolvidos, incluindo a família da vítima e os funcionários da funerária, foram convocados para prestar esclarecimentos.

Veja o vídeo do delegado Dr. Rômulo Andrade falando sobre o caso: