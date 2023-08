Mulher ganha indenização de R$ 6 bilhões de ex-namorado por pornô de vingança

A justiça do Texas, nos Estados Unidos, concedeu uma indenização recorde de US$1,2 bilhão (R$6 bilhões) a uma mulher que foi vítima de pornografia de vingança. A decisão foi tomada após ela entrar com uma ação contra seu ex-namorado em 2022. O caso chamou a atenção para o crescente problema do abuso sexual e da divulgação de imagens íntimas sem consentimento.

O caso e a decisão judicial

A mulher, identificada apenas pelas iniciais DL em documentos judiciais, alegou que seu ex-namorado postou fotos íntimas dela online como forma de envergonhá-la publicamente após o término do relacionamento. Os advogados da vítima afirmaram que a decisão da justiça é uma vitória para as vítimas de abuso sexual por meio da divulgação de imagens íntimas.

Inicialmente, os advogados solicitaram uma indenização de US$100 milhões, porém, a justiça decidiu conceder um valor muito maior, chegando a US$1,2 bilhão. Embora seja improvável que a quantia seja de fato paga integralmente, a decisão da justiça devolve à DL sua dignidade.

O impacto da pornografia de vingança

A pornografia de vingança é um problema cada vez mais comum, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. A prática envolve a divulgação de imagens ou vídeos íntimos de uma pessoa sem o seu consentimento, com o objetivo de humilhar, envergonhar ou causar danos psicológicos. Infelizmente, muitas vezes as vítimas enfrentam dificuldades em obter justiça e reparação pelos danos sofridos.

O relacionamento e a divulgação das fotos

De acordo com os documentos judiciais, a mulher e seu ex-namorado começaram a namorar em 2016. Durante o relacionamento, ela compartilhou fotos íntimas com ele. No entanto, após o término em 2021, ele foi acusado de postar as fotos em plataformas de mídia social e sites adultos sem o consentimento dela.

Além disso, o ex-namorado também teria enviado os links das fotos para amigos e familiares da mulher por meio de uma pasta acessível ao público no Dropbox. Ele também foi acusado de invadir a privacidade da mulher, tendo acesso ao seu telefone, contas de redes sociais, e-mails e até mesmo ao sistema de câmeras da casa de sua mãe, que ele usava para espioná-la.

Em um momento perturbador, o ex-namorado teria enviado uma mensagem provocativa à mulher, dizendo que ela passaria o resto da vida tentando, sem sucesso, apagar sua presença na internet. Essa atitude demonstra a crueldade envolvida na pornografia de vingança e seus efeitos devastadores na vida das vítimas.



A luta por justiça e a importância da decisão

Após receber pouca ajuda da polícia local, DL decidiu procurar um advogado para buscar justiça. Sua determinação resultou na decisão histórica da justiça do Texas. Espera-se que o valor impressionante da indenização sirva como um alerta para desencorajar outras pessoas de cometerem atos tão desprezíveis.

Essa não foi a primeira vez que uma indenização significativa foi concedida em casos de pornografia de vingança nos Estados Unidos. Em 2018, uma mulher da Califórnia recebeu US$6,8 milhões após seu ex-parceiro compartilhar imagens explícitas dela em sites pornográficos.

A extensão do problema

A pornografia de vingança afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2016, cerca de 10 milhões de americanos relataram ter sido vítimas de pornografia não consensual. Estudos mostram que a maioria das vítimas são mulheres jovens, entre 18 e 29 anos. Essa realidade preocupante enfatiza a necessidade de medidas legais e de conscientização para combater esse tipo de violação da privacidade e dos direitos humanos.

Felizmente, a maioria dos estados nos Estados Unidos possui leis específicas contra a pornografia de vingança em vigor. Essas leis visam proteger as vítimas e responsabilizar os perpetradores por seus atos.