Mulher pescada pelo falso astro de ‘Stranger Things’, Dacre Montgomery, mandou US$ 10 mil para ele

A vida de uma mulher virou de cabeça para baixo quando ela enviou um monte de dinheiro para uma das estrelas de “Stranger Things”… e até se divorciou do marido porque o “ator” mandou.

Ela compartilhou sua experiência selvagem no canal do YouTube, Catfished, dizendo que os dois se conheceram em um fórum online e conversaram por um ano antes que ele a pedisse em namoro – para referência, McKayla ainda era casada, mas reivindicou seu relacionamento com o marido. era tóxico.