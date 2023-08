Multinacional abre vagas de emprego para várias regiões do Brasil

Uma multinacional brasileira abre vagas de emprego para várias regiões do Brasil, como por exemplo, estados da Bahia, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo e Distrito Federal.

O programa chama Raízes do Futuro e é um projeto de estágio com o intuito de contribuir para inserção das opessoas no mercado de trabalho pela Suzano, multinacional brasileira.

As oportunidades são para os seguintes estágios:

Bahia: Mucuri e Teixeira de Freiras;

Ceará: Maracanaú;

Espírito Santo: Aracruz, Cachoeira do Itapemirim;

Maranhão: Imperatriz, São Luís, Açailândia;

Mato Grosso do Sul: Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas;

Pará: Belém;

São Paulo: Santos, Itapetininga, Campinas, Limeira, Jacareí, São Paulo e Suzano;

Distrito Federal: Brasília.

Quem pode participar destas vagas de emprego

Para participar é preciso seguir estas regras:

ser estudante do ensino superior de qualquer curso de graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), desde que a formatura enteja prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025.

ter disponibilidade para atuação de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, de preferência presencial.

Os aprovados receberão:

bolsa-auxílio com valor competitivo, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte ou fretado, plano médico, seguro de vida, Tele Faz Bem, curso de Excel, plano de desenvolvimento estruturado e ações voluntárias.



Como participar das vagas de emprego

Os interessados poderão participar até o dia 21 de setembro através do link fornecido. A avaliação vai acontecer mediante algumas etapas. Inicialmente, será feita análise online. Logo depois será feita dinâmica e entrevistas e divulgação dos aprovados em dezembro. O programa está previsto para iniciar em fevereiro do próximo ano.

