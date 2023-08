MULTINACIONAL: CCL Industries segue contratando!

A CCL Industries, empresa que faz parte do maior grupo global de soluções em rótulos e embalagens premium, está contratando funcionários no mercado brasileiro. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis e seus respectivos locais:

Analista de Marketing – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de Supply Chain – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente de Logística – Vinhedo – SP -Efetivo;

Assistente de Qualidade – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção II – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Jardinagem – Vinhedo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Meio Ambiente – Vinhedo – SP – Estágio;

Executivo de Contas – Vinhedo – SP – Efetivo;

Executivo de Contas – Trabalho Remoto – Efetivo;

Executivo de Contas – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Líder de Produção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caldeira – Vinhedo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Máquina – Vinhedo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) Comercial – Vinhedo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Vinhedo – SP – Efetivo.

Mais sobre a CCL Industries

Sobre a CCL Industries, é bom frisar que a empresa faz parte do maior grupo mundial produtor de soluções para embalagens, a CCL Industries Inc. Com sede em Toronto (Canadá), a CCL Industries surgiu em 1951 e conta com fábricas na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia.

Dito isso, o Grupo tem entre seus clientes algumas das maiores companhias globais detentoras de marcas de destaque em vários segmentos.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da CCL Industries já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!