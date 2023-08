MUTIRÕES DE AVALIAÇÃO SOCIAL E PERÍCIA MÉDICA são confirmados com quase 2.500 vagas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está intensificando seus esforços para acelerar a análise de benefícios como auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência.

Mutirões de avaliação social e perícia médica: agilizando benefícios do INSS

Para isso, estão sendo promovidos mutirões de avaliação social e perícia médica, oferecendo um total de 2.412 vagas em diferentes localidades. Em suma, essas iniciativas visam não apenas diminuir as filas de requerimentos, mas também proporcionar maior agilidade nos serviços prestados à população.

Distribuição de vagas e localidades

No próximo final de semana, as ações de avaliação social e perícia médica estarão acontecendo em várias regiões do Brasil. As localidades escolhidas incluem:

Distrito Federal

1.218 vagas distribuídas em quatro localidades, sendo as agências da Previdência Social de Taguatinga (336), Sobradinho (168), Luziânia (84) e o posto Na Hora, na Asa Sul, que oferecerá 630 vagas.

Rio de Janeiro (Duque de Caxias e Macaé)

Duas ações acontecerão, uma na Agência da Previdência Social (APS) no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, e outra em Macaé, onde serão realizadas 150 avaliações sociais.

Paraíba (Campina Grande)



A Agência da Previdência Social Campina Grande – Dinamérica sediará o atendimento, com 154 vagas para avaliação social e 180 para perícia médica.

Ceará

O estado distribuirá 350 atendimentos em três agências, com serviço de avaliação social de BPC à pessoa com deficiência, além de 150 vagas para perícia médica de benefício por incapacidade temporária.

Piauí (Teresina)

Conforme informações oficiais, o mutirão no Piauí contará com 410 vagas, abrangendo tanto BPC quanto perícia médica.

Participação e agendamento

As ações serão conduzidas por uma equipe composta por assistentes sociais, médicos peritos e servidores administrativos, que estarão empenhados em oferecer um atendimento eficiente e de qualidade. Desse modo, para participar dos mutirões, é necessário realizar agendamento prévio por meio da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Além disso, em Teresina, os agendamentos também podem ser realizados por meio de busca ativa, além dos canais tradicionais, informa o Governo Federal por meio da plataforma Gov.

Compromisso com a agilidade

De modo geral, os mutirões de atendimento promovidos pelo INSS são um esforço contínuo para agilizar a análise de benefícios e reduzir as filas de requerimentos. Desse modo, mesmo antes do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, que entrou em vigor em julho, essas ações já estavam sendo implementadas em todo o país.

Uma importante medida

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, enfatizou a importância dessas iniciativas em proporcionar mais agilidade e eficiência nos serviços oferecidos à população. Já o superintendente regional Norte/Centro-Oeste do INSS, Lucindo Ribeiro da Silva Filho, destacou que o mutirão BPC é uma iniciativa que nasceu da colaboração entre o INSS e o governo do Distrito Federal.

Dessa forma, ele ressaltou a amplitude da ação, que envolve múltiplas agências e locais de atendimento. Assim, em um cenário em que a busca por benefícios previdenciários é alta, esses mutirões representam um passo importante em direção a um sistema mais ágil e eficaz, beneficiando aqueles que dependem desses recursos essenciais.

Cuidado com golpes

Golpistas frequentemente tentam explorar a vulnerabilidade das pessoas que buscam informações ou serviços relacionados ao INSS. Desse modo, algumas pessoas mal-intencionadas oferecem serviços de “intermediação” para agilizar processos no INSS, cobrando taxas altas por esses serviços. Contudo, na maioria dos casos, essas promessas são falsas e visam apenas obter dinheiro das vítimas.

É importante ressaltar que o INSS não entra em contato por telefone, e-mail ou mensagem de texto solicitando informações pessoais. Sendo assim, caso receba esse tipo de contato, não forneça informações sensíveis.

Por fim, esteja informado sobre os tipos de golpes mais recentes e as estratégias usadas pelos golpistas. Uma vez que quanto mais informado você estiver, melhor poderá identificar ameaças potenciais.