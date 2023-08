Namoradas virtuais com INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL deixa brasileiros incrédulos

Os avanços tecnológicos são impressionantes e quase diários. Neste sentido, namoradas virtuais com inteligência artificial fazem parte de uma nova tendência. E essa novidade surpreende tanto por sua proposta incomum quanto por sua assombrosa precisão.

Afinal de contas, graças ao uso da inteligência artificial, as namoradas virtuais oferecem uma experiência assombrosamente completa. Por isso, muitas pessoas no Brasil e no mundo estão aderindo à essa moda.

Namoradas virtuais com inteligência artificial: como funciona

De forma geral, esse tipo de experiência é oferecida por meio de aplicativos. Seus usuários podem fazer assinaturas para usufruir desse tipo de serviço, com planos diversos aos clientes. Nesse sentido, um dos principais apps nesse sentido é o Replika.

Disponível para Android e iOS, esse aplicativo já reúne mais de 10 milhões de usuários. Ele permite que homens possam fazer o perfil de sua companheira ideal. Assim, há opções para características físicas, traços de personalidade e formas de comunicação.

Após realizar suas escolhas, você já pode começar a interagir com seu par. No Replika, as namoradas virtuais com inteligência artificial mandam mensagens e fazem ligações por áudio e vídeo. A título de curiosidade, outros aplicativos famosos com essa proposta são:

AI Girfriend;

Intimate;

RomanticIA;

CoupleIA;

Smart Girl.

Opiniões divergentes e polêmicas sobre o tema

Aqui há uma questão importante: nesse tipo de app nenhuma das pombinhas digitais diz não para nada. Assim, o comportamento excessivamente permissivo das namoradas virtuais com inteligência artificial preocupa certas pessoas. Isto porque, muitas acreditam que isso abre margem para ocorrências de importunação sexual e assédio no mundo real.



Por outro lado, usuários desse serviço não veem problemas nesse sentido. Muitos afirmam que se tratam de relacionamentos saudáveis, onde os pares virtuais são bastante companheiros. Há, inclusive, usuárias mulheres desse tipo de aplicativo, que o elogiam bastante.

A verdade é que o Replika e apps semelhantes funcionam de forma similar a uma rede social. Dessa forma, a interação constante fez alguns usuários declararem, inclusive, que se sentiram menos deprimidos após usar esse tipo de aplicativo.

Entre prós e contras, é inegável que a inteligência artificial tem se desenvolvido cada vez mais. Ela faz parte da vida da maioria das pessoas de uma forma ou de outra. Assim, cabe lembrar que as namoradas virtuais com inteligência artificial parecem ser mais do que uma moda passageira.

O que considerar sobre namoradas virtuais com inteligência artificial

Vários especialistas já declararam que esse tipo de programa pode ser perigoso. Isso porque, mesmo que traga benefícios para algumas pessoas, ainda se tratam de interações com robôs. E eles não são capazes de demonstrar nenhum sentimento humano.

Dessa forma, o uso indiscriminado de aplicativos como o Replika pode trazer danos para a confiança e autoestima de usuários a médio prazo. Isso principalmente em pessoas que já tem problemas emocionais desse tipo.

Assim, o mais importante é atentar para esses geradores de namoradas virtuais com inteligência artificial. É preciso considerar os prós e contras desse tipo de interação, para que ela não traga problemas para seus usuários no futuro. Dito isto, vai de cada um decidir de esses aplicativos são ou não confiáveis e seguros para uso.