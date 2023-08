Não aguenta mais o trabalho presencial? Confira agora as áreas que você pode atuar no home office!

Existem diferentes áreas que você pode atuar no home office e assim conquistar a tranquilidade de trabalhar em casa. Afinal, sabemos que os benefícios dessa modalidade de trabalho podem ser inúmeros, perpassando questões como a redução de tempo com deslocamento, maior tempo disponível para a família e para o lazer, dentre outras vantagens.

Além disso, o trabalho remoto também propicia um aumento na produtividade, uma vez que o profissional poderá alinhar a sua jornada de trabalho de acordo com os horários nos quais se sente mais motivado e ativo.

Diante desse cenário promissor, temos a boa notícia de que existem ramos diferentes que têm crescido cada vez mais no trabalho em casa. Para descobrir quais são as áreas com muitas oportunidades disponíveis, continue lendo!

Confira agora as áreas que você pode atuar no home office!

Segundo uma pesquisa feita pela plataforma Infojobs, existem muitas áreas de trabalho que têm se mostrado com um grande potencial para quem sonha em trabalhar em casa.

Vale destacar que se engana quem pensa que apenas as áreas atreladas à tecnologia é que apresentam oportunidades. Existem muitas opções para que você considere dar esse passo em sua carreira e mudar a sua rotina de trabalho. Confira:

Informática; Telecomunicação; Administração; Marketing; Recursos Humanos; Telemarketing; Educação e ensino; Idiomas; Contabilidade; Finanças; Economia; Comercial e vendas; Engenharia.

Ainda segundo a Infojobs, são milhares de vagas que vêm sendo distribuídas nas áreas acima. Se você usar esse buscador de empregos, poderá encontrar oportunidades para fazer a transição definitiva do seu trabalho presencial para o online.

Dicas para conquistar o seu emprego no home office



Agora que você já sabe quais as áreas que você pode atuar no home office, chegou o momento de começar a se preparar para esse mercado de trabalho promissor. Veja algumas dicas que podem te ajudar a conquistar o seu emprego dos sonhos:

Mantenha o seu currículo sempre atualizado com todas as suas softs skills destacadas. Além disso, seus contatos e experiências precisam ser bem preenchidos para chamar atenção; Acesse plataformas de emprego: As plataformas de emprego, incluindo o LinkedIn, podem te ajudar a encontrar as vagas remotas disponíveis para a sua área de atuação. Use os filtros e aplique-se para as vagas com o seu currículo atualizado;

As plataformas de emprego, incluindo o LinkedIn, podem te ajudar a encontrar as vagas remotas disponíveis para a sua área de atuação. Use os filtros e aplique-se para as vagas com o seu currículo atualizado; Mantenha seu perfil profissional ativo: É fundamental que o seu perfil no LinkedIn seja mantido ativo e bem movimentado. Faça publicações, comente em conteúdos alheios e trabalhe a sua marca pessoal de forma positiva. Desse movo, você poderá chamar a atenção de recrutadores;

É fundamental que o seu perfil no LinkedIn seja mantido ativo e bem movimentado. Faça publicações, comente em conteúdos alheios e trabalhe a sua marca pessoal de forma positiva. Desse movo, você poderá chamar a atenção de recrutadores; Atualize-se sempre: Faça cursos que aprimorem os seus conhecimentos, especialmente aqueles relacionados com o trabalho em casa. Isso pode fazer toda a diferença;

Faça cursos que aprimorem os seus conhecimentos, especialmente aqueles relacionados com o trabalho em casa. Isso pode fazer toda a diferença; Trabalhe seu networking: Comunique-se com outros profissionais e com empresas, sempre demonstrando seu interesse por uma vaga remota;

Comunique-se com outros profissionais e com empresas, sempre demonstrando seu interesse por uma vaga remota; Considere empreender: Se você tiver espírito empreendedor, pode considerar abrir o seu próprio negócio online.

Boa sorte na sua busca pelas áreas que você pode atuar no home office!