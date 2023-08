Não caia no golpe do presente falso; saiba como se proteger

O golpe do presente falso é uma forma de enganar as pessoas e roubar o seu dinheiro ou suas informações. Nesse sentido, os golpistas se aproveitam da curiosidade e da ingenuidade das vítimas para convencê-las a fazer um pagamento ou a fornecer seus dados.

O golpe pode ser aplicado de várias formas: por telefone, e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais. Além disso, os golpistas também podem se passar por empresas, instituições, amigos ou parentes, a fim de oferecer prêmios, brindes, sorteios ou promoções.

Mas como saber se é um golpe ou não? Como se proteger desse tipo de fraude? A seguir, confira as melhores dicas para evitar cair no golpe do presente falso. Confira!

Como funciona o golpe do presente falso?

O golpe do presente falso pode ter diferentes abordagens e objetivos, mas geralmente segue o mesmo padrão. Primeiro, o golpista entra em contato com a vítima e diz que ela ganhou um presente.

Depois, ele cobra uma condicionalidade para receber o presente, que pode ser uma taxa de entrega, confirmar seus dados pessoais ou bancários, acessar um link ou mesmo enviar um código.

Assim, acreditando na história, a vítima segue as instruções do golpista e acaba perdendo dinheiro ou tendo seus dados roubados.

Exemplos da aplicação do golpe

Como existem diversas abordagens para este golpe, é importante conhecer algumas delas para ficar atento caso aconteça com você. Confira alguns casos a seguir:



Você também pode gostar:

Um entregador bate na sua porta e diz que tem um presente para você, mas que você precisa pagar uma taxa de R$ 15 com o cartão. Na hora de passar o cartão na maquininha, ele digita um valor muito maior e você só percebe depois;

Você recebe uma ligação dizendo que ganhou um carro ou uma viagem em um sorteio, mas que para receber o prêmio você precisa depositar uma quantia em uma conta bancária para cobrir as despesas administrativas;

Você recebe um e-mail ou uma mensagem dizendo que foi selecionado para participar de uma pesquisa de mercado e que vai ganhar um brinde ao final. Para isso, você precisa clicar em um link e responder algumas perguntas. O link leva para um site falso que pede seus dados pessoais ou bancários.

Esses são três casos de golpe que podem acontecer com qualquer pessoa. Por isso, é importante ficar atento e saber como se proteger.

Como se proteger do golpe do presente falso?

Para não cair no golpe do presente falso, é preciso ter cuidado e atenção ao receber qualquer oferta ou solicitação de pagamento ou dados. Assim, veja algumas dicas para se prevenir: