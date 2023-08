Não é possível verificar a atualização do iOS 16? Razões e 6 maneiras de corrigir

Você foi incomodado pelo erro “Não foi possível verificar a atualização” no seu iPhone iOS 16? É frustrante, certo? Manter seu iPhone atualizado é crucial para sua funcionalidade perfeita. No entanto, encontrar esse erro pode ser um obstáculo para garantir o desempenho ideal do seu iPhone. Não se preocupe, pois este guia foi feito sob medida para ajudá-lo a resolver o problema e colocar as atualizações do seu iPhone de volta nos trilhos com os métodos mais recentes. Então, vamos mergulhar e entender o mistério por trás do “Não foi possível verificar a atualização” erro, colocando você de volta no controle da jornada de software do seu dispositivo iOS 16.

Essa mensagem de erro pode surgir de vários fatores, incluindo problemas de conectividade de rede, problemas de servidor ou falhas de software. Quando seu iPhone não consegue estabelecer uma conexão com os servidores de atualização da Apple, ele exibe esta mensagem. Felizmente, a maioria dos casos desse erro pode ser resolvida sem muitos problemas.

Antes de mergulharmos nas soluções, vamos fazer uma verificação rápida:

Verifique a sua conexão com a internet: Certifique-se de que seu iPhone esteja conectado a uma rede Wi-Fi estável ou dados de celular.

Certifique-se de que seu iPhone esteja conectado a uma rede Wi-Fi estável ou dados de celular. Status do servidor: Verifique se os servidores de atualização da Apple estão operacionais visitando a página de status do sistema da Apple (apple.com/support/systemstatus).

Verifique se os servidores de atualização da Apple estão operacionais visitando a página de status do sistema da Apple (apple.com/support/systemstatus). Armazenamento Suficiente: Certifique-se de que seu dispositivo tenha espaço livre suficiente para acomodar a atualização.

No último dia, uma onda de relatórios inundou várias plataformas online, destacando um problema recorrente que impede os usuários de realizar verificações de atualização de software em seus iPhones e iPads. Vale a pena notar que esse problema não é exclusivo de indivíduos que participam do teste beta do iOS 17; mesmo os usuários que optaram pelas versões iOS e iPadOS mais estáveis ​​estão enfrentando desafios idênticos.

“Não é possível verificar a atualização. Procurando por

uma atualização de software falhou porque você não está conectado à internet.”

Se o problema estiver acontecendo nos servidores da Apple, não há muito o que fazer além de ser paciente. No momento, o problema parece afetar principalmente os desenvolvedores que usam as versões beta mais recentes. Se você estiver usando uma versão estável e estiver aguardando a atualização, como passar do iOS 16.5 para o 16.6, talvez seja necessário esperar um pouco mais.

Agora, vamos nos aprofundar nas etapas sistemáticas de solução de problemas para banir o erro “Não foi possível verificar a atualização” do seu iPhone ou iPad:

Reinicie o iPhone ou iPad

Uma das técnicas de solução de problemas mais simples e eficazes é reiniciar o dispositivo. A reinicialização pode resolver problemas temporários, atualizar processos do sistema e, muitas vezes, resolver problemas menores. Neste guia abrangente, vamos orientá-lo passo a passo para reiniciar seu iPhone ou iPad.

Abra o “ Configurações ” aplicativo na tela inicial.

” aplicativo na tela inicial. Escolha o “ Em geral ” contexto.

” contexto. Deslize para baixo até “ Desligar ” aparece na tela.

” aparece na tela. Toque no “Desligar” botão.

Deslize o controle deslizante de energia para o lado direito e deixe o dispositivo desligado.

Carregue o iPhone usando o cabo de iluminação.

Seu iPhone liga automaticamente.

Verifique o status do servidor Apple

Imagine um servidor como um hub digital que faz com que serviços como iCloud, App Store e atualizações de software funcionem. Às vezes, podem ocorrer falhas, causando downloads lentos ou erros como a mensagem “Não é possível verificar atualizações”. É aqui que a verificação do status do servidor da Apple é útil.

Esta informação ajuda você a descobrir se o problema está do seu lado ou da Apple. Portanto, da próxima vez que seu iPhone ou outros serviços da Apple apresentarem problemas, não se esqueça de dar uma olhada na página de status do servidor – isso pode salvar seu dia técnico!

Abra qualquer navegador móvel e selecionei o Safari para a tarefa.

Acesse o site de status do servidor Apple.

Toque em + ícone para visualizar o status do serviço.

Observação: a página da Web deve ter o nome do seu país na área do rodapé.

Pesquise por iCloud no menu suspenso.

Verifique todos os serviços do iCloud.

Compartilhamos um instantâneo destacando os serviços do iCloud. Disponível (cor verde) indica que está tudo bem desde o final.

Redefinir Ajustes de Rede

Redefinir as configurações de rede pode parecer complexo, mas é como uma limpeza digital de primavera. Ele limpa todas as senhas de Wi-Fi salvas, preferências de rede e configurações de celular e, em seguida, coloca tudo de volta ao padrão. Se você está enfrentando problemas com Wi-Fi lento, chamadas perdidas ou problemas como o erro “Não é possível verificar atualizações”, uma redefinição de rede pode ser a solução de que você precisa.

Lembre-se de que, depois de redefinir, você precisará se reconectar às redes Wi-Fi e reconfigurar algumas configurações, mas a recompensa geralmente é uma experiência digital mais suave e estável.

Inicie o “ Configurações ” aplicativo.

” aplicativo. Vou ao “ Em geral ” configuração para ver mais.

” configuração para ver mais. Toque no botão “Transferir ou redefinir o iPhone” nas opções.

Toque no botão “Reiniciar” botão.

Toque no botão “Redefinir Ajustes de Rede”opção.

Confirme a ação seguindo o protocolo de segurança.

Toque no botão “Redefinir Ajustes de Rede” botão pop-up.

O iPhone fica preto e o logotipo da Apple aparece na tela. Sente-se e observe o dispositivo de 0% a 100%. O processo de reinicialização da rede leva menos de dois minutos para terminar na série mais recente do iPhone.

Configurações de hora incorretas podem causar problemas com atualizações de aplicativos, e-mails e até mesmo recursos de segurança. Felizmente, corrigir isso é muito fácil. Basta mergulhar nas configurações do seu dispositivo, localizar a opção “Data e hora” e ativar a opção “Definir automaticamente”.

Abra o “ Configurações ” aplicativo na tela inicial.

” aplicativo na tela inicial. Deslize para baixo e encontre o “ Em geral ” contexto.

” contexto. Toque no botão “ Em geral ” contexto.

” contexto. Toque no botão “Data hora”opção.

Toque no botão “Definir automaticamente” para habilitá-lo.

Conecte seu dispositivo está conectado à internet e deixe o serviço de localização encontrar a região. Os servidores da Apple encontrarão a localização do dispositivo e definirão os horários corretos do relógio.

Alternar para dados móveis

A rede Wi-Fi pode estar causando alguns problemas e não é fácil identificar os problemas da rede LAN. Recomendo aos leitores desligar o Wi-Fi e ligar os dados móveis. As operadoras simplificaram a internet fazendo a maior parte do trabalho sozinhas, e é uma tecnologia plug & play. Ligue a rede 4G ou 5G no dispositivo iOS e resolva os problemas do Mail.

Inicie o “ Configurações ” aplicativo.

” aplicativo. Desligue o Wi-Fi manualmente.

Toque no botão “ Dados móveis ” nas opções.

” nas opções. Alterne para ativar “Dados móveis” no dispositivo.

Toque no botão “Opções de dados móveis” para ver mais opções.

Ligar “Roaming de dados” se o seu plano permitir. Escolher “Voz e Dados” para ver mais.

A internet móvel é uma conexão segura e o dispositivo não terá mais problemas para se conectar ao servidor de e-mail. Siga em frente, se os dados móveis não puderem corrigir o problema do certificado do servidor de e-mail.

Configurações de reinicialização forçada

Crie um backup dos dados do iPhone no armazenamento local usando o iTunes ou o aplicativo Finder. Não queremos que os usuários arrisquem os dados e acabem perdendo-os. Redefinir o iPhone não apagará nenhum dado armazenado, mas quero que você faça backup dos dados por precaução.

Observação: você perderá configurações salvas, opções personalizadas etc.

Inicie o “Configurações” aplicativo. Vou ao “Em geral” configuração para ver mais. Toque no botão “Transferir ou redefinir o iPhone” das opções. Toque no botão “Reiniciar” botão. Toque no botão “Redefinir todas as configurações”opção. Confirme a ação seguindo o protocolo de segurança. Toque no botão “Redefinir todas as configurações” botão pop-up.

O iPhone fica preto e o logotipo da Apple aparece na tela. A redefinição de todas as configurações leva muito tempo nos telefones mais antigos, portanto, não entre em pânico se o dispositivo não mostrar nenhum progresso. O iPhone 6S mais antigo com iOS 16 leva menos de quinze minutos para redefinir todas as configurações.

Conclusão

Manter seu dispositivo iOS atualizado é crucial para desempenho e segurança ideais. Seguindo as etapas descritas neste artigo, você pode corrigir o erro “iOS não foi possível verificar se há atualizações” e garantir que seu iPhone permaneça atualizado e funcional. Lembre-se de realizar as verificações preliminares e tentar cada solução metodicamente até que o erro seja resolvido. Se o problema persistir, considere entrar em contato com o Suporte da Apple para obter mais assistência.

