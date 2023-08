Não é só Netflix! Outro gigante do streaming vai INTERROMPER compartilhamento de senha e choca brasileiros

O serviço de streaming Disney+ está planejando tomar medidas para enfrentar o compartilhamento de senhas em um futuro próximo. Essa revelação veio diretamente do CEO da empresa, Bob Iger, durante uma reunião com acionistas realizada na quarta-feira passada (09).

A implementação dessa medida está prevista para ocorrer somente em 2024. Ademais, nos Estados Unidos, também se estenderá ao serviço de streaming Hulu, outro empreendimento da Disney que não está disponível no Brasil. Paralelamente, a empresa está considerando aumentar os preços nos EUA, mas sem indicar quando isso acontecerá no Brasil.

Disney e outras plataformas de streaming querem evitar uma mensalidade e muitos compartilhamentos

Com essa iniciativa, a Disney tem a intenção de evitar situações em que um grupo de amigos compartilhe uma única conta, pagando apenas uma única mensalidade. Como parte dessa medida, os usuários teriam seus acessos restringidos e limitados a um único local.

No entanto, Bob Iger não entrou em detalhes sobre como essa mudança será implementada, tampouco mencionou datas exatas para sua aplicação. Assim, seja nos EUA ou em outros países, tudo é apenas “projeto sendo colocado em prática”. Iger somente informou que a implementação terá início a partir de 2024.

O CEO destacou que esse assunto tem se tornado uma preocupação significativa internamente para a empresa nos últimos meses. Contudo, ele não esclareceu como essa questão afetou seus números de usuários ou lucros. Iger afirmou: “Vamos revisar os contratos de assinantes e introduzir termos e políticas de compartilhamento para impulsionar a monetização em 2024.”

Em junho deste ano, a plataforma de streaming Netflix, divulgou que experimentou um aumento no número de assinantes após tomar medidas para combater o compartilhamento de senhas nos EUA, a partir de maio. Esse crescimento ocorreu porque muitas pessoas perderam o acesso a contas compartilhadas e optaram por fazer assinaturas individuais.

Valor maior nos EUA

O Disney+ está planejando aumentar o valor da assinatura ainda este ano, a partir de 12 de outubro. O preço mensal passará de US$ 11 para US$ 14. O Hulu, por sua vez, aumentará de US$ 15 para US$ 17 em seu plano básico sem anúncios.



Você também pode gostar:

No Brasil, houve um aumento no preço do Disney+ em abril deste ano: de R$ 27,90 para R$ 33,90. Até o momento, não parece haver planos para um novo aumento no Brasil nesse período.

É importante destacar que, mesmo que a plataforma Hulu não esteja disponível no Brasil, há um equivalente denominado Star+. O Star+ oferece conteúdo mais voltado para adultos, além de apresentar a programação esportiva da ESPN e as produções originais do serviço de streaming norte-americano, como a série “Only Murders in the Building”.

Atualmente, a assinatura do Star+ está com um preço de R$ 40,90 por mês. Além disso, usuários do Mercado Livre Nível 6 têm acesso aos dois serviços de streaming com um desconto de 100%.

Aplicativo da Netflix para jogos já é sucesso

A Netflix lançou um novo aplicativo gratuito chamado “Netflix Game Controller” na App Store para dispositivos iOS. Esse aplicativo tem como propósito servir como um controle de jogos e já está disponível para download. Ele pode ser usado para jogar jogos por meio da TV, embora a lista de jogos compatíveis ainda não tenha sido divulgada.

A descrição do aplicativo menciona: “Em breve na Netflix. Jogue jogos na sua TV com o Netflix Game Controller. Este aplicativo emparelha com sua TV e permite que você jogue na Netflix usando seu telefone ou dispositivo móvel”. Até o momento, não foi especificado quando a compatibilidade total entre o aplicativo e a TV estará completamente funcional.

No ano passado, a Netflix revelou seus planos de expandir seus serviços para incluir jogos através da iniciativa chamada Netflix Gaming. Nos meses recentes, a plataforma lançou diversos jogos como World of Goo Remastered, Oxenfree II: Lost Signals e Laya’s Horizon.