NÃO FAÇA ISSO! 7 buscas no Google que você jamais deve fazer usando a internet

O Google é um universo particular onde você pode encontrar respostas para praticamente qualquer coisa. No entanto, nem todas as pesquisas são recomendadas, especialmente se você tiver estômago fraco. No texto a seguir, vamos listar algumas pesquisas no Google que você deve evitar a qualquer custo. Essas pesquisas podem trazer respostas inesperadas e perturbadoras que podem deixá-lo sem sono. Portanto, é melhor não arriscar.

Irritação cutânea

A pesquisa por “irritação cutânea” no Google pode trazer imagens extremas e assustadoras como resultado. Se você tem estômago fraco, é melhor evitar essa pesquisa. No entanto, se você estiver curioso, pesquise por sua própria conta e risco.

Calcanhar de maracujá

“Calcanhar de maracujá” é uma expressão que se refere à miíase cavitária, uma infestação causada pela larva da mosca-varejeira na pele. As imagens relacionadas a essa condição não são convidativas e podem causar desconforto. É melhor evitar essa pesquisa se você não quiser se sentir enjoado.

Tripofobia

Apenas pensar em tripofobia já pode causar arrepios nas costas de muitas pessoas. A tripofobia é o medo ou aversão a padrões de buracos ou protuberâncias pequenas e repetitivas. As imagens relacionadas a essa fobia são aterrorizantes para quem a possui. Portanto, é melhor evitar pesquisar sobre esse assunto se você tem tripofobia.

Centopeia Humana

A expressão “Centopeia Humana” é conhecida por quem já assistiu ao filme de mesmo nome. No entanto, se você ainda não assistiu, é melhor procurar algo mais leve para assistir. O filme retrata uma história perturbadora e não é recomendado para pessoas sensíveis. Talvez, assistir a algo mais tranquilo, como desenhos animados, seja uma opção melhor.

Goiter



“Goiter” é uma expressão que se refere ao aumento anormal da glândula tireoide, que fica abaixo do pomo de Adão. As imagens relacionadas a essa condição podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Se você não quer ficar desconfortável, é melhor não pesquisar sobre isso.

Homem-árvore

A expressão “Homem-árvore” também é conhecida na internet brasileira. Ela faz referência à epidermodisplasia verruciforme, uma doença rara que causa o crescimento de verrugas na pele de maneira descontrolada. Essas verrugas eventualmente se assemelham a raízes de árvores. As imagens relacionadas a essa condição podem ser perturbadoras para algumas pessoas.

Leucoplasia

“Leucoplasia” é uma palavra que se refere a manchas brancas que podem aparecer na língua. Parece inofensivo, certo? No entanto, se você pesquisar imagens relacionadas a essa condição no Google, pode acabar se deparando com imagens desconfortáveis. É melhor evitar essa pesquisa se você não quiser ver algo perturbador.

Pesquisas não recomendadas no Google

Embora o Google seja uma ferramenta poderosa para encontrar informações, nem todas as pesquisas são recomendadas. Algumas pesquisas podem trazer resultados perturbadores e assustadores, especialmente quando se trata de pesquisas no “Google Imagens”. Portanto, é melhor evitar pesquisar sobre temas sensíveis, como os mencionados neste artigo. Lembre-se de cuidar da sua saúde mental e evitar conteúdos que possam causar desconforto.