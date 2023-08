Não faça mais isso! Veja motivos para você parar de olhar o celular ao acordar

Existem diversos motivos para você parar de olhar o celular ao acordar, muito embora você possa acreditar que esse comportamento não faça mal algum à saúde mental.

Afinal, apesar de parecer algo inofensivo, vários estudos têm esclarecido que o uso do celular logo ao acordar pode desencadear efeitos colaterais no seu bem-estar.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com uma lista de motivos para você abandonar de vez esse comportamento. Confira e saiba mais!

Conheça os motivos para você parar de olhar o celular ao acordar!

São muitos os motivos para você parar de olhar o celular ao acordar. A seguir, você conhecerá seis dos principais, para que possa refletir sobre o assunto e, quem sabe, aderir a uma rotina matinal que seja muito mais saudável e equilibrada. Continue lendo.

1. Seu cérebro é exposto a estímulos intensos logo cedo

O nosso cérebro precisa de um tempo para sair do estado de sono e atingir a plenitude do estado de vigília. Quando usamos o celular logo ao acordar, estamos pulando etapas importantes, fazendo com que a mente seja exposta a uma série de estímulos intensos logo cedo.

Isso atrapalha o processo de acordar bem e disposto, podendo, inclusive, causar mais cansaço ao longo do dia, impactando sua produtividade.

2. Seu dia pode começar muito mais agitado e bagunçado

Você pode ter a sensação de que o seu dia está começando muito mais agitado. Isso porque o excesso de informação pode fazer com que a sua mente se sinta bagunçada, sem saber ao certo no que ela deverá focar.

Como é possível acordar de forma tranquila se, em 3 minutos, você já ler o título de 10 matérias diferentes e querer que a sua mente processe tudo isso?

3. Sua mente pode se sobrecarregar logo cedo

E por falar em processar tudo, um dos motivos para você parar de olhar o celular ao acordar é o fato de que esse comportamento pode sobrecarregar a sua mente. Você já terá contato com muitas informações e estímulos diferentes, ocupando memória de trabalho do seu cérebro e desencadeando uma maior dificuldade de concentração mais tarde.

4. O consumo de determinadas informações podem ditar as emoções do dia

Quando você acorda, sua mente ainda está se adaptando à ideia de se manter ativa. Agora, imagine que, nesses instantes iniciais, você já lê uma notícia triste ou muito impactante… A sua mente pode absorver, e muito, essa informação, fazendo com que as suas emoções se aflorem de forma profunda e acabem perdurando o dia todo.

Afinal, quem nunca teve um dia difícil por conta de uma emoção ruim vivida ao acordar?

5. Você pode criar uma distância entre você e sua família

Quantas vezes você passa o café da manhã mexendo no celular, ao invés de conversar com a sua família? Pois é! Por isso, usar o celular logo ao acordar pode atrapalhar os relacionamentos e criar uma distância entre as pessoas.

6. Você pode priorizar tarefas erradas pela manhã

Reflita sobre as vezes que você deixou o seu café da manhã, sua rotina de cuidados com a pele ou outra atividade de lado por conta do excesso de tempo no celular ao acordar… Pois é! Esse é mais um dos motivos para você parar de olhar o celular ao acordar e priorizar uma rotina matinal mais saudável. Pense nisso!