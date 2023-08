‘Não localizamos conta FGTS com saldo disponível’; O que isso significa?

Ao tentar acessar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), muitas pessoas se deparam com a mensagem: “Não localizamos conta FGTS com saldo disponível.”

Entendendo a mensagem “Não localizamos conta FGTS com saldo disponível”: como agir?

Essa notificação gerou dúvidas entre os usuários, especialmente durante o período de saque extraordinário promovido pelo governo devido à pandemia de covid-19.

O saque extraordinário e a mensagem

De forma sucinta, durante a crise financeira causada pela pandemia de covid-19, o governo implementou medidas para aliviar o impacto econômico, incluindo o saque extraordinário do FGTS.

Desse modo, essa iniciativa permitiu que trabalhadores retirassem até R$1.000 de suas contas. Entretanto, muitos se depararam com a mensagem sobre a localização da conta FGTS com saldo disponível ao tentar efetuar o saque.

Surpreendentemente, alguns desses indivíduos tinham, de fato, saldo em suas contas. Desse modo, isso gerava perplexidade e incerteza em relação à razão por trás do aviso automático.

Decifrando a mensagem

Essa mensagem específica, apesar de sua aparente ambiguidade, não implica necessariamente que o cidadão não possua saldo em sua conta do FGTS. Em vez disso, ela indica que o saldo disponível não está liberado para saque devido à natureza específica do “saque extraordinário”. Por isso, é importante notar que, à medida que entramos em 2023, não há previsão para uma nova rodada de saque extraordinário.

Ação a tomar: contato com a Caixa



Por isso, se você receber essa mensagem e estiver em dúvida sobre a situação de seus fundos, uma abordagem recomendada é entrar em contato com o serviço de atendimento da Caixa Econômica Federal.

Já que a Caixa é responsável pela administração das contas do FGTS e pode fornecer informações esclarecedoras. Desse modo, é possível contatar a Caixa por meio de várias plataformas, incluindo telefone, aplicativo, agências físicas ou WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Quando é permitido sacar o FGTS?

O saldo nas contas vinculadas ao FGTS só é liberado em determinadas circunstâncias, de acordo com a Lei 8.036/90. De modo geral, essas situações incluem demissão sem justa causa, término de contrato por prazo determinado, aposentadoria, necessidade urgente decorrente de desastre natural, entre outras. É importante estar ciente das condições que possibilitam o saque para evitar confusões futuras.

Explorando o Saque-Aniversário

Além disso, uma alternativa ao saque tradicional é o Saque-Aniversário, uma modalidade que permite aos trabalhadores retirar uma parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário. Instituído pela Lei 13.932/19, o Saque-Aniversário implica na renúncia ao saque integral em caso de demissão sem justa causa, embora o trabalhador ainda tenha direito à multa rescisória de 40%.

Empréstimo FGTS Saque-Aniversário

Uma novidade que acompanha o Saque-Aniversário é a possibilidade de obter um empréstimo com base nessa modalidade. Já que o empréstimo FGTS Saque-Aniversário permite antecipar até 7 anos do benefício. Em suma, isso proporciona acesso a recursos de maneira ágil e conveniente.

Processo de solicitação

Para aderir ao empréstimo FGTS Saque-Aniversário, é necessário que o trabalhador já tenha optado por essa modalidade. Desse modo, a contratação ocorre de forma online, com um valor mínimo de crédito de R$500,00 e saques antecipados de pelo menos R$200,00. Em suma, as vantagens incluem taxas de juros favoráveis, simplicidade na contratação e acesso rápido aos fundos.

Como solicitar o empréstimo pelo Serasa Crédito?

Acesse o aplicativo do FGTS e selecione “Saque-Aniversário”.

Aceite os termos.

Autorize a consulta do FGTS e o acesso ao Banco Pan.

Acesse o Serasa Crédito pelo site ou app e faça login.

Escolha a modalidade “empréstimo com antecipação do FGTS.”

Digite o valor desejado e confira as ofertas.

Escolha o empréstimo com o Banco Pan e faça a solicitação.

Complete a verificação de identidade e aguarde a aprovação.