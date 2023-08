Não perca dinheiro! Descubra como aumentar o valor da sua aposentadoria com estas ótimas dicas

Muitas pessoas estão preocupadas em garantir uma aposentadoria confortável e segura. Afinal, é importante aproveitar o merecido descanso após uma vida inteira de trabalho árduo. Neste artigo, vamos explorar estratégias eficazes para aumentar o valor da sua aposentadoria, garantindo um futuro tranquilo e financeiramente estável.

Revisão da aposentadoria: Garanta a correção de possíveis erros

Uma das primeiras dicas para aumentar o valor da sua aposentadoria é pedir a revisão do benefício. Caso identifique algum erro no cálculo ou na análise dos seus dados, você pode entrar com uma ação para reanálise e verificação, buscando corrigir possíveis falhas e aumentar o valor do benefício recebido.

É fundamental que todas as informações sobre os seus períodos de trabalho estejam registradas no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Isso significa que você deve incluir todos os tipos de trabalho realizados ao longo da sua vida profissional, como trabalho no exterior, trabalho como menor aprendiz, serviço militar e qualquer outra atividade que você tenha exercido.

Tempo de trabalho insalubre ou perigoso: Garanta seus direitos à aposentadoria especial

Se você trabalhou em condições insalubres ou perigosas, tem direito à aposentadoria especial. Esse tipo de aposentadoria concede um benefício mais vantajoso devido aos riscos e impactos à saúde decorrentes do ambiente de trabalho. Certifique-se de incluir esses períodos de trabalho insalubre ou perigoso no seu histórico de contribuições.

Descarte as contribuições que pioram seu benefício: Faça o cálculo para aumentar a média salarial

Uma estratégia interessante para aumentar o valor da sua aposentadoria é descartar contribuições que possam prejudicar o cálculo do benefício. Se você teve anos em que os salários foram menores, é possível descartá-los para aumentar a média salarial e, consequentemente, o valor do benefício recebido.

Planeje-se financeiramente: Analise suas finanças e faça cortes necessários

Um planejamento financeiro adequado é essencial para garantir uma aposentadoria tranquila. Analise suas finanças pessoais, identifique áreas em que é possível fazer cortes no orçamento e comece a poupar o quanto antes. Quanto mais cedo você começar a se planejar, maiores serão as chances de alcançar uma aposentadoria confortável.



Além da contribuição ao INSS, é possível investir em previdência privada para complementar o valor da sua aposentadoria. Com esse tipo de investimento, você pode programar o resgate do valor investido para o momento da aposentadoria, escolhendo entre receber um valor mensal ou retirar tudo de uma vez. Consulte um especialista para encontrar a melhor opção para o seu perfil.

Planejamento previdenciário: Organize seu tempo de contribuição

O planejamento previdenciário é fundamental para organizar o tempo de contribuição necessário para obter o melhor benefício possível. Com as constantes mudanças nas regras de concessão de aposentadoria, é importante se manter atualizado e buscar orientação especializada para garantir que você esteja cumprindo todos os requisitos e obtendo o valor adequado de benefício.

Importância do planejamento previdenciário: Segurança jurídica e financeira

O planejamento previdenciário proporciona segurança jurídica e financeira ao estabelecer os caminhos viáveis para a obtenção do melhor benefício. Além de garantir um valor adequado de aposentadoria, o planejamento também ajuda a identificar e corrigir eventuais pendências ou lacunas nas contribuições, evitando problemas futuros.