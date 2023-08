Natan Levy, do UFC, espera que o Internet Troll Beatdown envie uma mensagem alta para outros

Lutador do UFC Nathan Levy espera que os valentões de todo o mundo tomem nota da recente surra que ele deu a um troll da internet… dizendo na terça-feira que quer que qualquer um que esteja pensando em vomitar discurso de ódio no futuro saiba que “palavras têm consequências”.

Quando Levy se juntou Harvey dar Carlos no “TMZ Live” de terça-feira para falar sobre tudo … ele disse que estava satisfeito com o resultado com Ben – e agora, ele quer que outros mantenham o incidente em mente antes de baterem em seus teclados com bobagens semelhantes.