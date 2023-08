Nate Diaz abre como grande favorito para vencer Jake Paul em potencial revanche de MMA

Jake Paul pode querer ter cuidado com o que deseja.

Paul derrotou Nate Diaz em uma luta de boxe de 10 assaltos no sábado, reivindicando uma decisão unânime unilateral sobre o veterano do UFC no American Airlines Center em Dallas. A luta foi a estreia profissional de Diaz no boxe, e depois disso grande parte da conversa mudou para o desafio de Paul de uma revanche de $ 10 milhões no MMA de Diaz.

Paul está agora com 7-1 como boxeador profissional, mas nunca competiu no MMA. E se ele planeja cumprir sua promessa, ele fará sua estreia no MMA como um grande azarão.

Paul abriu como um azarão de mais de 6 para 1 (+650) em uma possível revanche de MMA contra Diaz, com o nativo de Stockton chegando como um favorito esmagador de 12 para 1 (-1200), de acordo com as linhas de apostas iniciais lançado domingo pela casa de apostas online BetOnline.

Para os não iniciados, isso significa que um apostador teria que apostar uma quantia colossal de $ 1.200 em Diaz para obter $ 100 de lucro se ele derrotasse Paul em uma revanche de MMA.

Paul tem contrato exclusivo com a PFL para qualquer futura competição de MMA.

Falando em sua coletiva de imprensa pós-luta, Diaz pareceu receptivo à ideia de uma revanche de MMA se o PFL estiver disposto a co-promover com o Real Fight Inc.

“Eles falaram que queriam fazer a coisa do PFL, e acho que se quisermos fazer isso, vamos ter que co-promover e fazer Real Fight vs. PFL, e eu concordo. Mas meu objetivo é conseguir uma revanche em qualquer arte”, disse Diaz.

“Vamos ver o que acontece com ele, ver se ele realmente quer fazer isso. Se não, eu estarei de volta em [boxing] caçá-lo também. De qualquer maneira é bom para mim.”