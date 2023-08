Nate Diaz explica por que Jake Paul ‘não pode realmente lutar’, pede revanche ‘em qualquer arte’

Nate Diaz deixou claro que respeita a habilidade de boxe de Jake Paul depois de lutar 10 rounds com a estrela do YouTube em uma derrota na noite de sábado em Dallas.

Mas isso não significa que Diaz pense que Paul é um verdadeiro lutador.

“Eu não estou tentando falar merda”, disse Diaz na coletiva de imprensa pós-luta de sábado. “Ele está lutando boxe com caras de MMA de alto nível e está lutando duro e trabalhando com pessoas boas, e então ele começa a falar merda comigo durante todo o camp. Vem com o território e tudo é justo, amor e guerra, estou sempre pensando nisso. Diga o que quiser, tudo bem. Mas então, quando você começa a tornar as coisas pessoais, tentando tornar as coisas pessoais, dizendo merdas que ele não deveria estar dizendo, fere os sentimentos das pessoas quando digo que isso não é uma luta real.

“Porque se for uma luta real, lembre-se de Logan Paul [lookalike Rodney Petersen] em Nova Orleans? Sem problemas. Esta não é uma luta real para falar comigo assim. Esta é uma competição de boxe. Então é isso que eu quis dizer com ele realmente não pode lutar. Não é excessivamente desrespeitoso. Se você realmente não pode lutar, não fale merda.”

Diaz, 38, foi competitivo em sua tão esperada estreia no boxe profissional, mas ainda assim perdeu por decisão unânime unilateral para Paul no placar, 98-91, 98-91 e 97-92. Paul superou o nativo de Stockton por 174 a 143 na contagem oficial de socos e até marcou um knockdown no quinto assalto, no entanto Diaz perseverou na forma clássica de Diaz, levando Paul para baixo nas últimas rodadas e provocando repetidamente seu inimigo de 26 anos. .

Diaz até acertou Paul brevemente com uma guilhotina nos segundos finais do round final – uma sequência que acabou voltando ao ponto de Diaz.

“Negócio feito. Isso já foi [over], aquela luta”, disse Diaz. “Em uma luta real, essa luta acabou e estamos sentados aqui com uma vitória. Mas estávamos participando de uma luta de boxe e foi um bom momento, e agora eu sei [what that’s like]porque eu também estava curioso.

“[Before the fight] Eu estava tipo, eu vou entrar em um boxe [match] e eu sei o que penso [it’s going to be like]e eu estava treinando toda a minha carreira, boxeando com boxeadores profissionais no mais alto nível, o mais alto que pude, e [I’d always] feito muito bem. E eu nunca lutei em uma luta profissional, então pensei, ‘Acho que vou dar uma surra em todos esses filhos da puta.’ Mas isso é apenas o que eu penso. Vamos entrar lá e sentir isso, e parecia exatamente o que eu imaginava.

Após a luta, Diaz e Paul revisitaram o desafio de $ 10 milhões que Paul propôs para uma revanche de MMA. Paul ainda não fez uma transição oficial para o MMA, mas está assinado exclusivamente com o PFL para qualquer potencial estreia no MMA.

Diaz disse que não tem certeza sobre o próximo passo, mas concorda com a ideia de uma revanche de MMA se o PFL estiver disposto a co-promover com o Real Fight Inc. Ele disse que espera estar pronto para competir novamente em “dois , três, quatro meses” por causa da falta de danos faciais que sofreu nas mãos de Paul, e continua aberto a tentar o boxe novamente.

De qualquer maneira, Diaz não terminou com Paul.

“Agora vamos para casa e vamos conversar sobre isso, e vamos descobrir se queremos fazer MMA ou boxe, e então veremos o que eles querem fazer,” disse Diaz. “Eles falaram que queriam fazer a coisa do PFL, e acho que se quisermos fazer isso, vamos ter que co-promover e fazer Real Fight vs. PFL, e eu concordo. Mas meu objetivo é conseguir uma revanche em qualquer arte.”

“Vamos ver o que acontece com ele, ver se ele realmente quer fazer isso”, acrescentou Diaz. “Se não, eu estarei de volta aqui para caçá-lo também. De qualquer maneira é bom para mim.”