Nate Diaz responde à oferta de US$ 10 milhões de Jake Paul no MMA

Nate Diaz não lutará apenas contra Jake Paul em qualquer lugar do cage.

Diaz respondeu na quarta-feira à recente oferta de US$ 10 milhões de Paul para uma luta de MMA, estabelecendo algumas condições para que isso aconteça depois que eles amarrarem luvas de boxe para uma luta de 10 rounds no sábado.

Diaz “provavelmente” retornará ao UFC depois de enfrentar Paul no ringue, e disse que uma potencial revanche de MMA teria que acontecer no octógono – ou sob um acordo semelhante que eles têm para o boxe.

Ou seja, uma luta de Diaz x Paul no PFL – a casa de Paul no MMA – é impossível.

“Eu não luto por essa organização”, respondeu Diaz em A Hora do MMA quando perguntado sobre a oferta de Paul. “Se fizermos algo, faremos algo real. Co-promoção, se houver.

A Real Fight Inc. de Diaz está dividindo 50-50 os lucros da luta de sábado com as Promoções Mais Valiosas de Paul. Os parceiros também estimularam a cooperação de provedores de pay-per-view, envolvendo DAZN e ESPN+ para a transmissão.

Diaz disse que não pensou além da luta de sábado com Paul, um teste crucial de seu poder de atração e competitividade depois de deixar o UFC como um agente livre. Existem várias lutas de destaque que ele poderia enfrentar no boxe ou no MMA, entre elas a tão esperada trilogia com o rival do astro do UFC Conor McGregor.

Ao contrário de outros agentes livres, Diaz não pareceu queimar pontes com o UFC quando não assinou um novo contrato. Ele agradeceu a promoção após uma breve guerra de palavras pública e não descartou um retorno.

“Provavelmente será de volta ao UFC, ou algo assim no estilo MMA – ou boxe, qualquer um”, disse Diaz sobre seu futuro.

No sábado, Diaz e Paul se enfrentarão em uma competição de 185 libras que terá sérias implicações para as carreiras de ambos. Uma luta de MMA ainda está no horizonte.