Nate Diaz vira o jogo contra Jake Paul após confusão da equipe de segurança: ‘Isso é uma má influência’

Nate Diaz tinha nas mãos uma garrafa de água e, por um segundo, parecia que poderia ser jogada em um simpatizante de Jake Paul, que prometeu saborear sua derrota por nocaute.

Diaz segurou a garrafa – ele é, afinal, um co-promotor da luta de boxe de sábado com Paul. Mas ele perdeu a paciência brevemente, para o deleite de Paul.

A missão do influenciador que virou boxeador era agitar Diaz e, após meia hora cutucando o urso, ele finalmente obteve uma resposta.

Momentos depois, não foram Diaz e Paul que brigaram no palco na coletiva de imprensa, mas suas respectivas equipes de segurança. Após uma breve confusão, o tumulto foi interrompido e Diaz reagiu ao incidente no feed da coletiva de imprensa do DAZN.

Segundo pessoas próximas a Diaz, que falaram com Damon Martin, do MMA Fighting, sob condição de anonimato após a entrevista coletiva, a briga começou devido a um membro da equipe de segurança de Paul, que o ex-lutador do UFC destacou no palco após uma briga anterior. O membro da equipe de segurança de Paul começou a empurrar e empurrar após o confronto inicial. Foi esse incidente que aparentemente levou a socos antes que os dois lados fossem separados.

Mais tarde, Diaz levou o incidente na esportiva.

“Nah, não importa”, disse ele no DAZN. “Aconteça o que acontecer, acontece, mas geralmente pode ser melhor ou pior, então está tudo bem.”

Considerando a história das brigas de Diaz fora da jaula, ele estava certo. Ninguém pareceu ficar gravemente ferido, a polícia não foi chamada e ninguém foi preso. Mas não escapou a Diaz que era Paul quem tentava verbalmente provocar uma briga.

“É isso que estou dizendo sobre ele continuar me chamando de bandido, valentão e merda”, disse Diaz. “Ele é um valentão. Foi ele quem disse que começaram o termo influenciador, certo?”

Paul usou o passado de Diaz com lutas fora da gaiola – incluindo uma briga recente na Bourbon Street em New Orleans que deixou um sósia de Logan Paul ensanguentado e inconsciente – como forragem para promover sua luta.

Mas, do jeito que Diaz vê, Paul é tão culpado quanto o cara que Paul está acusando de ser um valentão. A exibição nº 1 é o funcionário da Betr, uma casa de apostas online na qual Paul investe, que se fez passar por um membro da mídia e desafiou o irmão mais velho de Diaz, Nick Diaz, para uma luta em uma coletiva de imprensa.

O funcionário voltou a aparecer na quinta-feira e, desta vez, pediu desculpas pelo desafio e implorou à equipe de Diaz que não o espancasse. Mas quando Diaz não respondeu, ele disse: “Mal posso esperar para ver Jake nocautear você.”

“Você está influenciando as pessoas a fazer qualquer coisa por influência, como essa merda”, disse Diaz. “Você está aqui apenas fingindo. Se estou sentado na sala com ele outro dia, ele está apenas relaxando. Suba aqui, e ele vai agir. Isso é uma má influência.

“É uma loucura quando ele fala um monte de merda também. Eu estou tipo, nós estamos apenas participando de uma luta de boxe. É uma forma limitada de luta, então eu penso, não há necessidade de ser desrespeitoso e falar um monte de merda. Eu sou um concorrente aqui. [Paul is] um pouco de merda, e é com isso que estou lidando e é com isso que vou lidar, e aconteça o que acontecer quando eu me inscrever para isso desde o início, guerra total, estou bem com isso.”

Para Paulo, é missão cumprida. Diaz não vendeu muito de seu estímulo, mas finalmente obteve uma resposta.

“Cara, estou no fundo da cabeça dele”, disse ele durante o show de pesagem do DAZN após a aparição de Diaz. “Estou fazendo um piquenique na cabeça dele, e cara, eu feri seus sentimentos. Em sua cabeça, ele basicamente ficou puto. As equipes de segurança começaram a brigar. O segurança dele balançou primeiro, o meu segurança o acertou com um gancho, e foi isso. … Isto é o que eu faço. Adoro entrar na cabeça das pessoas, deixá-las irritadas.”

