Nate Diaz vs. Jake Paul e show de pré-visualização do UFC Nashville: Diaz tem mais magia sobrando nele?

Senhoras e senhores, o circo chegou oficialmente a Dallas.

Shaheen Al-Shatti do MMA Fighting, Jed Meshew e Alexander K. Lee estão de volta para uma prévia do fim de semana repleto de esportes de combate, encabeçado por Jake Paul x Nate Diaz e UFC Nashville. A gangue discute a estranha preparação para Paul vs. Diaz, se Diaz os surpreendeu, seu nível de interesse na luta, o caminho para a vitória de Diaz, se isso realmente importa e muito mais. Em seguida, eles mergulham em um ótimo card do UFC Nashville pontuado por duas lutas estelares: Cory Sandhagen x Rob Font e Jessica Andrade x Tatiana Suarez. O que está em jogo para os lutadores peso-galo e será que o tão esperado título de Suarez está finalmente chegando? Também respondemos a uma série de perguntas dos fãs e muito mais.

Assista ao show de prévia de Paul vs. Diaz e UFC Nashville acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.