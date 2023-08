Natter OFERECE EMPREGOS no Centro-Oeste; Veja os cargos!

Saiba o que é necessário para efetivar a sua candidatura!

A Natter, empresa do agronegócio brasileiro apaixonada por crescer para compartilhar sempre, está contratando novos funcionários no Mato Grosso. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia em questão, dê uma olhada na lista de vagas ofertadas:

Analista Comercial – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Agricultura de Precisão – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Analista de PCM – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Power BI – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Processos – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Sistemas – Cuiabá – MT – Efetivo;

Assistente Administrativo – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Assistente Administrativo – Alta Floresta – MT – Efetivo;

Assistente Agrícola – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Assistente de Almoxarifado – Cuiabá – MT – Efetivo;

Assistente de Almoxarife – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Assistente de Lubrificação – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Auxiliar Agropecuário – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Classificador de Grãos – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Coordenador Regional Técnico – Cuiabá – MT – Efetivo;

Monitor de Campo – Alta Floresta – MT – Efetivo;

Motorista II – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Operador de Beneficiamento de Grãos – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Operador de Máquina II – Santa Terezinha – MT – Efetivo;

Operador de Pá Carregadeira – Alta Floresta – MT – Efetivo;

Supervisor Operacional – Santa Terezinha – MT – Efetivo.

Mais sobre a Natter

Sobre a Natter, é interessante frisar que a empresa nasceu em 2010 e de lá para cá tem avançado de forma a promover a agricultura brasileira cada vez mais produtiva e sustentável.

A Natter é feita de pessoas, famílias e histórias, e entende que dentro de cada pessoa existe um grande potencial para cooperar com todo o trabalho que é desenvolvido. Seu foco é a produção agrícola nas culturas de soja e milho, divididas nas duas safras anuais.

Além disso, possui um trabalho com pecuária e piscicultura. Está dividida em 8 unidades de produção, espalhadas em 7 municípios de Mato Grosso.

Como se candidatar em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.





