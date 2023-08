NBA divulga calendário para a noite de abertura da temporada 2023/24

EUn o que promete ser um começo eletrizante para o NBA temporada, os jogos de abertura foram anunciados pelo Shams Charânia. O Denver Nuggets receberá seus anéis de campeonato na noite de abertura antes de começar a temporada contra Lebron James e a Los Angeles Lakers.

As Finais da Conferência Oeste da última temporada testemunharam o pepitas‘ domínio enquanto eles rapidamente despachavam o Lakers, fazendo uma varredura limpa, apenas a segunda em Lebron James‘ carreira. Embora essa vitória possa estar fresca em suas memórias, o Lakers não está de forma alguma descansando sobre os louros. Seus movimentos no mercado de agentes livres e escolhas de draft sinalizam sua intenção de retornar ao topo da Conferência Oeste.

A outra atração principal da noite de abertura colocará o novo visual Phoenix Suns contra o Golden State Warriorsduas equipes que fizeram grandes movimentações na entressafra. Bradley Beal estará estreando como uma nova peça no ataque do Suns, e Chris Paul será escalado contra seu antigo time ao entrar em quadra com o Golden State pela primeira vez.

Chris Paul enfrentará KD e seu ex-time, o Suns

O drama não termina aí. Acrescentar combustível a essa já crescente rivalidade será Kevin Durant, uma vez um contribuidor chave para os Warriors, agora pronto para brilhar sob a bandeira dos Suns. Enquanto Durant se prepara para enfrentar seu antigo time, os torcedores podem esperar um jogo carregado de emoção e com muita tensão.

Enquanto o NBA lança seu último capítulo, as apostas nunca foram tão altas. Velhas alianças foram quebradas, novas lealdades forjadas. O palco está montado e os holofotes estão prontos.