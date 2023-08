NBA investigará alegações de ‘mentiroso’ de James Harden contra o presidente do Philadelphia 76ers

euSegunda-feira passada, um vídeo de James Harden arrasando Filadélfia 76ers’ presidente de operações de basquete Daryl Morey viralizou. O momento foi capturado durante um evento de imprensa na China para a marca Adidas. Isso aconteceu apenas alguns dias depois que o 76ers cancelou todas as discussões sobre uma troca de Harden com qualquer outro time da NBA. Harden chamou publicamente Daryl Morey de mentiroso e ele jurou nunca fazer parte de uma organização onde Morey trabalha. A situação se transformou em um clássico impasse entre Harden e Morey, que está ficando cada vez mais incômodo para todos os envolvidos. James Harden é capaz de muitas travessuras quando quer deixar sua equipe.

Por que James Harden chamou o presidente de sua equipe de mentiroso?Parker Johnson

Mas a NBA pode pensar que há jogo sujo aqui, eles decidiram investigar as acusações de James Harden violam o acordo coletivo de trabalho da liga. Além disso, eles precisam verificar se James Harden está fazendo referência a uma possível tentativa de ajudar a equipe a contornar o teto salarial ilegal. O pessoal da ESPN foi o primeiro a relatar isso, informações que receberam diretamente de seus contatos na liga. Uma resistência potencial nesta temporada tem o potencial de violar este acordo. Concluída a investigação, a liga deverá comunicar à imprensa caso tenha alguma constatação incriminatória.

Daryl Morey e James Harden têm um passado juntos

Isso mesmo, James Harden esteve na mesma organização que Daryl Morey representou por 8 anos. Durante o tempo do armador no Houston Rockets, Daryl Morey era o gerente geral do time. Daryl foi quem trouxe James Harden para o Rockets em 2012, após uma troca com o Oklahoma City Thunder. Quando James Harden pediu para deixar o Brooklyn Nets, Morey foi quem cuidou de sua transferência para o Sixers. Mas depois da última temporada, James Harden solicitou outra troca com o Los Angeles Clippers como seu destino favorito. Como Harden não foi compensado como queria depois da última temporada, ele está optando por sair.