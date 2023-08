NBA Schedule 23-24: Quais serão os jogos de Natal em 2023?

Cenquanto a NBA tenta manter seu agendar sob sigilo antes de seu inauguração oficial sobre Terça-feira, 15 de agosto às 15:00 ET , o atlético divulgou os jogos das ligas programados para serem disputados em Natal antecipadamente.

5 jogos programados para o dia de Natal



O NBA vai mostrar cinco confrontos emocionantes que deixarão os fãs de basquete grudados em suas TVs enquanto abrem presentes e comem Natal sobras.

O dia de Natal ardósia é relatado da seguinte forma:

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Boston Celtics

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Os rivais da pós-temporada sobem ao palco

Para oferecer aos torcedores os confrontos mais competitivos, a liga contará com rivalidades que incendiaram os playoffs na última temporada.

O calor vs 76ers jogo será uma revanche do Semifinais da Conferência Leste de 2022enquanto o Mavs vs sóis confronto será uma revanche do Finais da Conferência Oeste.

O jogo entre o guerreiros e a pepitas também é uma revanche da primeira rodada do Conferência Oeste 2021-22 primeiro round.

O NBA também terá uma forte competição pela audiência com a NFL, que estará realizando três jogos apresentando alto perfil times. Os jogos correspondentes Semana 16 do temporada regular são:

Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs

New York Giants x Philadelphia Eagles

Baltimore Ravens x San Francisco 49ers