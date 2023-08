NBA Trade Tracker Week Report: Quem assinou na semana passada com uma nova equipe?

Cépoca 2023/24 NBA A temporada está programada para começar em 24 de outubro, as equipes estão ativamente engajadas em seus esforços para completar suas escalações para os próximos duelos da pré-temporada.

No entanto, apesar das negociações em andamento por executivos, a semana passada viu atividade limitada confirmada no mercado.

Quem assinou na semana passada com um novo time da NBA?

Na verdade, o Charlotte Hornets foi a única equipe a fazer anúncios oficiais na semana passada.

Na quinta-feira, o presidente de operações de basquete e gerente geral, Mitch Kupchakanunciou que a equipe lançou para a frente Xavier Sneed.

Durante a temporada 2022/23, Sneed disputou quatro jogos com o vespascom média de 4,3 pontos, 1,3 rebotes e 1,3 assistências em 12,0 minutos por jogo.

Ele também fez aparições em nove jogos para o Memphis Grizzlies e Utah Jazz na temporada 2021/22, com média de 4,3 minutos por jogo.

necessidade representou o vespas no California Classic e NBA 2K24 Summer League deste ano.

Nas últimas três temporadas (2020-23), ele jogou pelo Greensboro Swarm, contribuindo com uma média de 11,8 pontos, 4,9 rebotes, 2,2 assistências e 1,2 roubos de bola em 86 jogos, 81 dos quais como titular.

O outro movimento NBA Trade Tracker da semana

A única outra notícia do NBA Trade Tracker foi quando Charlotte anunciaram oficialmente que assinaram com a guarda de agente livre Frank Ntilikinaque participou de 316 jogos em seis temporadas da NBA (2017 a 23) pela New York Knicks e a Dallas Mavericks.

Suas médias são de 4,8 pontos, 1,8 rebotes e 2,2 assistências em 17,1 minutos por jogo.

Nascido na Bélgica e criado na França, ele passou três temporadas profissionais (2014 a 17) jogando pelo Estrasburgo IG na principal divisão francesa, conhecida como liga Jeep Elite, e foi escolhida para fazer parte da Team World para o Rising Stars Challenge 2018.

Tendo sido originalmente selecionado como a oitava escolha geral na primeira rodada do Draft da NBA de 2017 pelo New York Knicks, Ntilikina passou quatro temporadas com o Knicks antes de passar para o Dallas Mavericks nas últimas duas campanhas.