NBC e Bravo Reality Stars exigem o direito de falar sobre suposto racismo, sexismo e pornografia de vingança

Os advogados que perseguem a NBCUniversal e a Bravo com os dois barris por supostos maus-tratos a suas estrelas da realidade aumentaram ainda mais o calor … exigindo que as empresas liberem essas estrelas do que os advogados chamam de acordo de confidencialidade draconiano.

O advogado, juntamente com o co-advogado Marcos Geragosfoi explodindo NBC alegando que as redes estão criando instabilidade mental ao encher os membros do elenco de álcool enquanto os priva de comida e sono. Freedman também diz que eles privaram os membros do elenco de tratamento de saúde mental, mesmo quando apresentavam sinais alarmantes de deterioração mental.