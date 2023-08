Ne-Yo pede desculpas por comentários anti-transgêneros: ‘Sempre fui um defensor’

Ne Yo está recuando em seus comentários controversos sobre pais que permitem que seus filhos sejam transgêneros… alegando que ele sempre foi um defensor da inclusão.

A cantora disse no domingo à noite: “Depois de muita reflexão, gostaria de expressar minhas mais profundas desculpas a qualquer pessoa que possa ter ferido com meus comentários sobre paternidade e identidade de gênero”.

Ele também disse que “sempre foi um defensor do amor e da inclusão na comunidade LGBTQI+, então entendo como meus comentários podem ter sido interpretados como insensíveis e ofensivos”.

Como relatamos, Ne-Yo deixou as pessoas bastante irritadas com uma entrevista de sábado com o VladTV Gloria Velezem que ele pais condenados que afirmam a identidade de gênero de seus filhos.

Ele disse que cresceu com apenas 2 gêneros e não tem nenhum problema com os outros se identificando como quiserem – mas acrescentou: “Torna-se da minha conta quando você tenta me fazer jogar o jogo”.

Ele disse a Gloria: “Sinto que os pais quase esqueceram qual é o papel de um pai. Se o seu filho vier até você e disser: ‘Papai, quero ser uma menina’. E você simplesmente o deixa arrasar com isso? Ele tem 5 anos. Ainda não sabe dirigir, mas pode decidir o sexo?